Lisa新歌MV被指抄襲饒舌天王　導演公開轟：求參考被拒還繼續拍

BLACKPINK成員Lisa成立個人品牌「LLOUD」後，早前發布了全新歌曲《ROCKSTAR》，她在MV中的性感演繹除了獲得大批粉絲激讚，點擊率至今已高達1.1億，更掀起全球狂熱，不過近日竟然身陷抄襲風波。

雖然Lisa新歌獲得好成績，但著名攝影師兼導演Gabriel Moses就指Lisa涉嫌抄襲他為饒舌天王Travis Scott執導的歌曲《FE!N》的MV。Moses在X（前身Twitter）發文表示，Lisa團隊曾詢問過是否可以參考《FE!N》的MV，當時Moses方面已經拒絕，但沒想到Lisa竟然照樣使用，而畫面和剪接與《FE!N》的MV相似度達9成。對於抄襲，Moses表示拒絕了還繼續拍：「好好享受接下來的一天。」讓網民相當震驚。

Lisa的新歌MV。（MV畫面）

Lisa被爆被拒絕後，還繼續拍。（MV畫面）

Travis Scott《FE!N》MV，Lisa真係抄襲得非常足。（MV畫面）

Travis Scott的歌曲《FE!N》在今年3月發布，MV由Gabriel Moses執導，MV中有一班身穿白色恤衫的學生排排企，而Lisa《ROCKSTAR》的畫面幾乎一樣。其實Lisa發布新歌MV當日已經有網民發現，當時還以為是向《FE!N》致敬，沒想到是完全抄襲。