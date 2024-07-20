CL、SUNMI（宣美）泫雅9月來港開騷 同場仲有台灣型男Marz23

《Star Nest Music Festival》將於9月7日至8日在香港安盛x竹翠公園盛大舉行。本次音樂節由 Star Nest 主辦，將匯集韓國與華人頂流歌手，成為亞洲國際音樂交流盛會。這場音樂節由擁有豐富音樂節籌辦經驗的“友善的狗”以及經手多場韓國天團演唱會的娛樂公司“ZENITH”聯合承辦，確保活動的高品質和專業性。

出席韓國藝人包括：

CL、SUNMI（宣美）、HyunA（泫雅）、TREASURE、NCT WISH、KISS OF LIFE、BEBE。

演唱會除了韓國藝人外，亦有台灣流行歌手包括：Marz23、ØZI、J.Sheon、其中SUNMI、KISS OF LIFE, NCT WISH, BEBE將首度登陸香港，為歌迷帶來最精彩的演出。AXA 安盛呈獻：《Star Nest Music Festival》不僅僅是一場音樂演出，更是一場跨文化的音樂交流，期待所有音樂愛好者的參與，共同見證這場盛會。

前往購票

觀眾可前往KKTIX/大麥/攜程售票平台購票，參與這場音樂盛會，7月25日公開售票。Star Nest Music Festival 將以其頂尖的藝人陣容和創新的音樂體驗，為觀眾帶來無與倫比的視聽享受。敬請關注Star Nest Music Festival官方網站和社交媒體，了解更多活動資訊和最新動態。讓我們一起相約9月，共同迎接這場音樂的狂歡！

日期：2024.9.7-9/8

地點 ：安盛ｘ竹翠公園，西九

主辦單位：Star Nest

承辦單位：Friendly Dog Entertainment、Zenith

♯ 平台｜KKTIX・大麥・攜程

♯ 票種｜

➀ 早鳥時段｜𝟟.𝟙𝟡（五）𝟙𝟚 pm

☁ GA 兩日通行證・$1,400

☁ VIP 兩日通行證・$2,900

➁ 預售時段｜𝟟.𝟙𝟡（五）𝟝 pm

☁ GA 單日票・$800

☁ VIP 單日票・$1,800

➂ 恒生 Mastercard 信用卡優先訂票時段｜𝟟.𝟚𝟚（一）𝟙𝟙 am(免行政手續費）

☁ GA 單日票・$1,000

☁ VIP 單日票・$2,000

➃ 公開發售時段｜𝟟.𝟚𝟝（四）𝟙𝟚 pm

☁ GA 單日票・$1,000

☁ VIP 單日票・$2,000

【VIP門票權益】

● 專屬入場通道

● 專屬VIP觀賞區域

● VIP獨家紀念T-Shirt（1票

粉絲福利內容包括隨機獲得簽名海報、簽名寶麗來、後台單組藝人合照機會

詳情可至售票網站/日後公布的VIP完整權益貼文，請留意社交網站最新公布！