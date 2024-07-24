鄭秀文演唱會｜林峯做嘉賓收巨型叉燒飯　順勢預告明年紅館開騷

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（23日）在紅館舉行第9場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會」，小師妹黃淑蔓、Tim@Dear Jane、方皓文、音樂人蘇道哲、SuperGirls的Yanny和Jessica、唐詩詠和商台DJ阿強等捧場。表演嘉賓林峯出場，震撼全場，手拖手合唱《愛在記憶中找你》，他追問網上流傳嘉賓名單是不否有古天樂？Sammi澄清：「假㗎！」他即笑說：「早知唱《今期流行》啦！」

天后鄭秀文昨晚在紅館舉行第9場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會」。（資料照片）

林峯任鄭秀文演唱會嘉賓。（資料照片）

林峯與鄭秀文合唱《愛在記憶中找你》

Sammi穿上CHENEY CHEN Couture Dream in Bloom 高級訂造紅色巨型玫瑰花裙，出場演唱《哭泣遊戲》 、《上一次流淚》和《如何掉眼淚》等眼淚系列歌曲後，被舞台效果的白色泡泡灑滿一身，她笑說：「成面都係，頭先仲滴咗啲落咀，吞埋佢，真係『留藏在血管裏』（《如何掉眼淚》歌詞）」

然後她介紹嘉賓出場：「今晚呢個Bonus 就厲害啦，我驚你哋開心到拆天。呢個嘉賓呢，我就由細睇佢嘅TVB劇睇到大，呢位嘉賓最近著火呀，好Hot！總之我細細個就睇佢嘅戲長大啦！好，去歌先。」歌曲前奏響起，全場立即尖叫，Sammi驚歎：「咁快認得？兩秒咋喎，咁勁揪？！」

林峯與鄭秀文合唱《愛在記憶中找你》。（資料照片）

林峯從舞台中間升上，合唱《愛在記憶中找你》時手拖手滿場飛，期間林峯用手帕替Sammi抹去頭上的泡泡，盡顯紳士風度。唱畢，Sammi感謝林峯百忙中抽空擔任表演嘉賓，他自爆太興奮，出發紅館前在家中弄損手。他問Sammi說：「網上流傳嘉賓名單，點解今日係『待定』？（梗係唔係啦，假㗎！）我仲睇到個名單有『龍捲風』即係古天樂，其實你好多次演唱會都請佢嚟⋯（假㗎，佢話唔得閒喎）哎呀，早知頭先同你合唱《今期流行》啦，你又跳得！」他還邊說邊跳幾步經典動作，全場爆笑。

Sammi感謝林峯百忙中抽空擔任表演嘉賓。（資料照片）

林峯收巨型叉燒飯

然後Sammi表示要送林峯禮物，就是一大碗叉燒飯，林峯見狀笑說：「多謝你，好『大』舊叉燒呀！」Sammi說：「好大碗飯，但得一粒叉燒，依家叉燒貴！鍾唔鍾意？係咪好有意思？」林峯在電影《九龍城寨之圍城》因為一碗叉燒飯展開在城寨的故事，他高舉叉燒飯跟觀眾打招呼，說：「大家好，我係『陳洛軍』！」全場歡呼。Sammi認真地說：「林峯喺呢行嘅演藝生涯，都係有血有淚，呢碗叉燒飯食落去都真係滋味在心頭！」豈料林峯說：「多謝，其實我都係睇你嘅戲大！」Sammi「嘩」聲大叫，笑住返回後台。

之後林峯獨自在舞台，他說：「我上一次喺紅館唱歌都幾年前，其實我出年都有機會重返紅館，如果再近啲嘅就係九月份喺澳門都有騷嘅，到時希望大家賞面啦！今晚Aammi個舞台靚到爆，我好鍾意，尤其是可以同觀眾咁近距離接觸。」然後他一邊唱《愛不疚》一邊跟觀眾握手。

Sammi表示要送林峯禮物，就是一大碗叉燒飯。（資料照片）

Sammi完場後到場外跟歌迷簽新碟

Encore環節，Sammi換了Des Phemmes 小背心裙配Tiffany & Co 珠寶再度出場，唱《盲盒》後全場大合唱《如果我們不再見》和《我們都是這樣長大的》，雖然Sammi今次演唱會沒有握手環節，但她跑勻全場禮物和觀眾鞠躬致謝。她還向觀眾力推昨日YouTube 上架新歌《從前的我們》，說：「大家跟一跟我新歌，歌詞好感人㗎！」完場後，Sammi到場外跟歌迷道謝和簽新碟，數百歌迷企滿紅館外和火車站外圍，非常熱情。