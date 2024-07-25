巴黎奧運｜傳Celine Dion收1560萬歌酬　與Lady Gaga開幕合唱復出

巴黎奧運開幕禮將在香港時間7月27日凌晨舉行，外界好奇屆時將會有哪些表演嘉賓。56歲樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），經過長時間休養，莎蓮迪安近期身體情況已好轉，近日有傳她受邀為巴黎奧運擔任表演嘉賓，重踏復出。今日（25日）就傳出莎蓮迪安將與另一表演嘉賓Lady Gaga，於開幕禮上破天荒合唱。

Celine Dion年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」。（VCG）

Celine Dion今日現身酒店門外，看起來精神飽滿。（VCG）

Celine Dion重拾健康體態。（VCG）

仲同守候嘅粉絲合照。（VCG）

據外媒報道，莎蓮迪安日前（23日）以一身黑白色行政裝抵達巴黎，亦沒有證實是否會為奧運開幕式演唱。有外媒透露，今次莎蓮迪安在巴黎奧運開幕禮演唱一首歌曲，歌酬高達200萬美元（約1560萬港元）。而今日（25日）莎蓮迪安就以黑色長裙現身酒店外面，精神飽滿，重拾健康體態，更與在場守候的粉絲合照及簽名。

有傳Celine Dion將會跟另一天后Lady Gaga再奧運開幕合唱。（IG圖片）

消息指，兩大天后將會合唱由已故法國女歌手Edith Piaf的經典名曲《La Vie en Rose》，有傳媒稱已證實消息，並爆莎蓮迪安將穿上由法國著名時裝品牌出品的黑色及粉紅色羽毛披肩表演。不過暫時未知道莎蓮迪安是否於開幕禮只唱一曲，另外表演嘉賓還有Ariana Grande及Dua Lipa。