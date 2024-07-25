巴黎奧運｜Snoop Dogg正式被任命為火炬手　仲會擔任評述員

2024巴黎奧運開幕禮將在香港時間7月27日凌晨揭幕，可謂全球期待。巴黎奧委會主席Tony Estanguet日前表示點燃聖火的人選，還未知道自己被選中。不過《路透社》就預測5名熱門人選，法國足球傳奇施丹（Zinédine Zidane）及美國饒舌歌手Snoop Dogg將會參加開幕前的奧運火炬傳遞儀式。

Snoop Dogg正式被任命為火炬手。（VCG）

消息指除施丹外，其餘四人分別為曾獲3面田徑奧運金牌的56歲法國傳奇女飛人Marie-Jose Perec、曾主演電影《閃亮人生》的法國影星Omar Sy、曾在太空中度過接近400天的法國太空人Thomas Pesquet及在2015年經歷伊斯蘭武裝分子於巴黎恐襲的一名或幾名生還者。

Snoop Dogg將會在Saint-Denis傳遞火炬。（VCG）

仲會擔任評述員。（VCG）

另外，Snoop Dogg將會在Saint-Denis傳遞火炬，該地區是火炬傳遞的最後階段，Snoop Dogg將會把火炬傳遞至杜樂麗花園，同行的還有法國女演員Laetitia Casta、法國饒舌歌手MC Solaar和烏克蘭退役撐桿跳選手Sergey Bubka，不過目前官方尚未揭露誰是最後的火炬手。Snoop Dogg除了傳擔任火炬手，還會擔任NBC Universal 2024巴黎奧運的評述員。