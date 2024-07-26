AGA寫歌到半夜必去便利店做1件事　新歌講醉酒打畀人MV拍足25個鐘

環球歌手江海迦（AGA）用四個月寫成《Writer's Block》的故事，並第一次推出概念大碟，近日全新單曲《DRUNK DIAL》 正式面世，這首歌的MV更花上了25小時多完成拍攝。

AGA全新單曲《DRUNK DIAL》 正式面世。

《DRUNK DIAL》是AGA今年首支派台歌，MV呼應今年即將推出的概念專輯《Writer’s Block》，不同的故事在這座住滿有故事的人的大樓內展開，住客們每個人也面對着一些心裏面糾結的問題。

AGA將第一次推出概念大碟《Writer's Block》。

《DRUNK DIAL》 原來是她七年前的作品，AGA表示自己因這個作品才有做概念大碟的想法，因為她有一個朋友，每一次飲醉酒就會打電話給不同的人，每一次也要阻止她，所以才啓發她寫了這首新歌，為此她笑言真心要多謝這個朋友。AGA又透露：「對於我嚟講。去創作一個連貫嘅故事實在有挑戰性，好開心能夠將佢拍成真。」今次拍MV的導演是首次合作的Miss Bean，以女性角度拍出的《DRUNK DIAL》，AGA說：「今次參與咗各單位嘅工作，希望能夠呈現出每一個故事嘅獨特性，然後發現想呈現嘅細節太多，每一次同各單位開會都需要六個小時，佢哋需要不停將我想法修改刪減，先可以用3分鐘嘅MV去表達出來！」

AGA的MV拍足25個鐘。

AGA於MV的開首身處於派對人群內，由派對開始走出大廈，手持電話並糾結應否致電，但若能把心裡想說但未說的話再去說一遍，那會有多好？醉意讓她放下了理性和自尊，決定撥出電話。去到MV結尾，AGA走上人來人往的街道，途經 Writer’s Block樓下的便利店，AGA笑說：「鍾意寫歌寫到凌晨3點，就去7-11食杯麵，所以便利店呢個場景不能少！」