溫拿廣州快閃跳十字步廣場舞　開巡唱記招兼預告告別舞台後計劃

溫拿（Wynners）去年8月9日在香港舉行第一場《溫拿情不變．說再見Farewell with Love演唱會》，完成香港站8場演出後，旋即展開巡唱之旅，並已先後於上海、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、美國演出。8月份，他們將赴馬來西亞雲頂，而今年10月26日，亦將於廣州體育館演出告別巡唱的最後一站。一年多的巡唱之旅終完結，亦意味着溫拿將正式告別，不論是溫拿及樂迷也萬般不捨。溫拿不單將音樂傳承下去，更把自創「萬能十字步」舞技發揚光大。回想成軍51年，溫拿笑言當年20歲的他們若闖當今樂壇，相信也必定能以獨特舞技在跳唱男團中佔一席位。

溫拿在廣州開記招，宣布將在10月26日演出告別巡唱的最後一站。

溫拿樂隊成員譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、彭健新與葉智強前日（25日）出發到廣州出席《溫拿情不變．說再見Farewell with Love告別演唱會廣州站》記者會，近百傳媒及粉絲到場，有粉絲高舉燈牌，亦準備了DIY禮物送給溫拿五虎。溫拿乘高鐵赴廣州，原來健仔與阿強是首次乘高鐵，阿倫笑指二人如同「大鄉里」。溫拿成軍51年，來自世界各地的歌迷特別拍下感言片段，當中不少歌迷表示在父母薰陶下，也成為了溫拿的歌迷，可惜第一次看溫拿的演唱會，已是告別派對。溫拿呼籲歌迷今次可以買演唱會票，偕子女再請父母來一齊看，三代同堂，亦建議歌迷穿上七十年代的懷舊服飾來看騷。

不少歌迷表示在父母薰陶下成為了溫拿的歌迷，可惜第一次看溫拿的演唱會已是告別派對，溫拿呼籲歌迷今次可以買演唱會票，偕子女再請父母來一齊看，三代同堂。

廣州站演唱會是溫拿告別巡唱的最後一站，阿倫表示今次演出主要跟觀眾一齊重溫過去的回憶，至於揀廣州為尾站因為廣東話是溫拿母語，倍有親切感。阿B指女兒鍾懿兩歲開始便參與溫拿演唱會的演出，到現在女兒都自己出歌了，希望可以一直傳承下去。阿強透露今次會出動私伙低音結他，這支結他由七十年代溫拿於酒吧唱歌時沿用至今。來到最後一站，他們又怕到時忍不住落淚嗎？阿倫笑說：「次次話希望唔會，但都會有動搖，見到歌迷反應會好唔捨得。以前最眼淺係阿B，但今次佢頂到。」陳友指大家幾十年兄弟，最後一次開騷，之後到下一代接力，日後大家亦未必會跟觀眾再有機會經常見面，希望今次大家玩得開心。

阿強透露今次會出動私伙低音結他，這支結他由七十年代溫拿於酒吧唱歌時沿用至今。

溫拿51年來除了留下不少經典歌曲及影視作品外，亦將自創「萬能十字步」發揚光大。此行，溫拿更即興趁午飯空檔重新編排新十字步，加入「廣場舞」元素，手持膠扇配合歌曲《LOVE》，在記者會即席傳授給粉絲們。而記者會後，溫拿更落區到珠江新城的廣州塔廣場逗留15分鐘，快閃教廣州市民大跳十字步，吸引逾百市民圍觀，場面墟冚。

溫拿70年代已自創「萬能十字步」並發揚光大，他們快閃廣州期間加入「廣場舞」元素，在記者會即席教市民大跳十字步。

溫拿接受訪問時指十字步是在1975拍攝《溫拿狂想曲》時創作的，阿倫說：「嗰時問菲籍排舞師有咩舞步最簡單，排舞師話WALK，就係咁WALK咗個十字步出來，郭富城、薛家燕都係學我哋架咋！哈哈！呢個步法係萬能，慢歌都可以，一個步法打天下。」談及今次的十字步加入廣場舞元素，阿倫笑說：「廣場舞真係令國家國富家強，又可以強身健體，個個身體健康，國家自然強大。」

重新編過的十字步廣場舞。

阿倫講起這個十字步的起源，笑言：「郭富城、薛家燕都係學我哋㗎咋！哈哈！呢個步法係萬能，慢歌都可以，一個步法打天下。」

對於歌迷拍攝感言視頻，溫拿坦言很感動。阿B說：「有幾位歌迷說第一次聽溫拿演唱會，可惜已是告別。」問到他們會否覺得告別得太早呢？阿倫笑說：「好難講，只能話佢哋生不逢時，溫拿最鼎盛最壯年時未接觸到我哋嘅音樂，好多都係近年同家人一齊聽，就發現我們嘅音樂係潮流。」阿B都覺得將音樂一代傳一代是很有意思，他又笑說:「我都諗如果二十歲的溫拿在今天出道，都係有機會紅，我哋又唱得又彈得又跳得，雖然舞步係有點獨特，但應該都可以同當今男團有得揮。」問到他們誰是顏值、跳舞、唱歌及說唱擔當？阿B就推舉阿倫做顏值擔當，因為當年有「靚仔麟」的稱號；健仔就是跳舞擔當，他本身對跳舞都有興趣；唱歌擔當以前是阿B與阿倫，但現在連陳友都唱歌了。至於說唱擔當一定是阿強，今次演唱會阿強都有表演Rap。

阿B說，若溫拿今日出道，自己、阿倫和陳友都可以做唱歌擔當；彭健新是跳舞擔當；Rap擔當是葉智強；而阿倫後生時有「靚仔麟」稱號，所以亦必定是顏值擔當。

溫拿告別巡唱完成後，各人又有甚麼計劃呢？陳友透露12月會與教會做一個音樂劇，將見證的故事改編。彭健新笑言欠下很多歌債，玩音樂不會停，會繼續創作。稍後亦會去佛山拍攝短視頻，笑指這是很潮的工作，過往溫拿不會做的。阿強笑言未來也是計劃怎樣去享受人生，希望時間不要過得太快。阿倫指近年都是忙拍綜藝及做巡唱，明年一月完成手頭上的工作後，想專心做一樣工作，現時已有目標，但未知會否成功。至於阿B就笑言除了演藝工作外，就是忙着「追女」，追住自己幾個女兒。他說：「我已有十幾年是同時兼顧陪家人及工作，可能在工作上會有點損失，但我得到的是跟家人相處的時間。」

阿B說溫拿告別後，自己將繼續忙住追著女兒跑。

陳友透露12月會與教會做一個音樂劇，將見證的故事改編。

彭健新笑言欠下很多歌債，溫拿告別後自己不會停玩音樂，會繼續創作。

雖然溫拿即將告別，但他們表示若有慈善演出，或社會有需要溫拿的話，他們亦會義不容辭合體，繼續將正能量發放出去。陳友指一隊樂隊要一起超過五十年不容易，而且他們成軍以後從未換過人，所以他們不止玩音樂，亦是發揮着團結精神。問到他們會私下慶祝周年紀念嗎？他們笑言不用周年才慶祝，因為平常也會經常定期聚會。