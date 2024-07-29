香江暖流｜填詞人潘偉源　暢談成龍錄歌逸事

成龍和梅豔芳主唱的《纏綿千遍》，歌曲不算大紅大紫，但當中逸事卻為填詞人潘偉源留下深刻印象。

這首合唱歌，先由梅姐錄音，然後到成龍。當時，成龍初試啼聲，唱歌經驗不多，黎小田邀請潘偉源到錄音室坐鎮。「如果我的歌詞寫得不夠順口，可現場即改，加快錄音進度。」其實這個要求甚為罕有。「我去前已知一定不會改，尤其是合唱的那幾句，梅姐已錄音，怎能再改。但我想見見成龍真人，所以我還是到了錄音室。」

成龍和梅豔芳合唱《纏綿千遍》。

錄音完成後，大伙兒會一起吃飯，但潘偉源不愛應酬，黎小田怕他餓，點了焗豬扒飯給他。「成龍準備充足，錄音十分順利。」此時，焗豬扒飯外賣送到，潘偉源咬了一口豬扒，成龍突然出現在身後，大叫「好肚餓！好肚餓！好肚餓！可否請我吃一口？」潘偉源說可以，「很美味啊！可否再請我吃一口？」，然後成龍把全盒吃光。「我當時很不好意思，那塊豬扒已被我咬去一角」，但成龍並不介意。

潘偉源明白藝人辛酸，經常不能吃飽。成龍十分客氣：「不用怕！待會我帶你去吃好東西！」黎小田隨即代為拒絕。「別帶他到那地方，他是老師，他晚上喝鮮奶的。」「那地方」其實是甚麼地方？「我估計是一間日本餐廳，八卦雜誌說他們常到那裡慶功。」成龍告訴他那裡沒鮮奶。

潘偉源置身樂壇，卻又甚為抽離，只透過傳真機交歌詞給唱片公司，不用交際。是刻意保持距離嗎？「可能我無錢花費應酬，有時間寧願工作或休息，但感謝歌手們，即使他們與我甚少見面，還是待我很好。」

不愛應酬的潘偉源廚藝了得，在烹飪比賽中取得亞軍。

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly