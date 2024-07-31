WAVEFest｜連發兩日震撼激唱　集齊SANDARA@2NE1盧瀚霆呂爵安

澳門新濠影滙上周剛公佈了《WAVEFest EPIC》將於8月18日舉行，表演陣容更有MIRROR的Anson Lo、Edan Lui及Jeremy Lee，仲有陳柏宇、林奕匡、ROVER、力臻、JB等。今日（31/7）再驚喜公佈加碼於8月17日舉行《WAVEFest BEATS》，集結一班潮流韓星出擊，與樂迷近乎零距離。



率先公布的《WAVEFest EPIC》陣容，已經叫人眼前一亮。（大會提供）

將於8月18日舉行的《WAVEFest EPIC》，由香港歌手熾熱演出，陣容包括超人氣男團MIRROR 3位成員：Anson Lo盧瀚霆、Edan Lui呂爵安、Jeremy Lee李駿傑，更有實力唱將Jason Chan陳柏宇、唱作歌手Phil Lam林奕匡、力臻，和《全民造星》出身的樂隊ROVER，以及饒舌歌手JB。一眾人氣歌手將為樂迷獻上最配合這個夏日派對的首本名曲。

而早一日舉行的《WAVEFest BEATS》，將以韓國歌手作主打獻唱，包括南韓傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK、著名韓國男團INFINITE成員李成種、 和饒舌歌手及舞王KINO，將帶來連場火辣的勁歌熱舞。榮獲「世界百大女DJ」第33名的DJ SURA、5度獲邀參與世界最具規模電子音樂節之一的Ultra Music Festival 的DJ RAIDEN、韓國夜店與派對最炙手可熱的超人氣男神DJ GLORY，亦會坐鎮17日的水上音樂節，並會施展絕技為樂迷帶來連串電子派對舞曲，勢必將氣氛推至頂點。

2NE1成員SANDARA PARK與男團INFINITE成員李成種成最大賣點。（大會提供）

門票資料

【WAVEFest BEATS】

日期：8月17日

水上樂園開放時間：11:00 - 20:00

表演時間：17:00 - 20:00

表演地點：水上樂園盛會庭園

表演陣容：SANDARA PARK、李成種、KINO、SURA、RAIDEN、GLORY

【WAVEFest EPIC】

日期：8月18日

水上樂園開放時間：11:00 -20:00

表演時間：17:00 - 20:00

表演地點：水上樂園盛會庭園

表演陣容：Anson Lo @Mirror、Edan Lui @Mirror、Jeremy Lee @Mirror、陳柏宇、林奕匡、ROVER、力臻、JB

購票及相關詳情，敬請瀏覽：https://www.studiocity-macau.com/tc/offer/water-park-wave-fest