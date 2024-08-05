專訪｜XiX莊殷玥Vici退團　Caitlin：Eric sir叫佢離開呢一個女團

由著名音樂人郭偉亮(Eric Kwok )擔當經理人、葉佩雯（Grace )擔當形象總監的新生代香港女團「XiX」繼去年推出組合出道作品《SiS》後，最近推出最新單曲《Pretty Good》，她們四位成員梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele）最近接受《香港01》 專訪分享新歌製作點滴、與Eric Kwok私底下相處之道，現階段的擇偶條件，以及正式宣佈成員17歲莊殷玥(Vici)已經正式離隊，Caitlin則代表回應：「其實我哋四個都唔係好知道詳細係發生咗啲咩事，不過就知道Eric sir同埋Vici嘅屋企人可能意見係有啲唔同，可能喺Eric sir某啲嘅手法同埋諗法搵唔到一個共識。」

女團「XiX」接受《香港01》 專訪分享新歌《Pretty Good》製作點滴。（陳順禎攝）

XiX自爆前一日先收到歌詞勁緊張

Caitlin分享新歌《Pretty Good》由Eric Kwok所創作的，並表示：「首歌曲講年輕人最想做嘅嘢，鍾意化妝，鍾意食嘢，唔想做功課，想帶嘅正面訊息係做好自己，愛自己做自己擅長嘅嘢。」Charlotte繼續指新歌非常難唱，並透露歌曲的歌詞相當密集。講到眾成員前一日才收到歌詞，Crystal直言非常之驚，她說：「因為我哋前一日先收到啲歌詞，要將啲歌詞擺落Demo，就超級緊張。」Kiele自認自己的中文能力不太好，所以更需要花時間寫拼音有助說出更標準的發音。

Caitlin分享新歌《Pretty Good》由Eric Kwok所創作的。（陳順禎攝）

Kiele自認自己的中文能力不太好，所以更需要花時間寫拼音有助說出更標準的發音。（陳順禎攝）

Charlotte榮幸有份編排新歌舞蹈

提到新歌MV需要穿上滑雪裝束，Caitlin說：「Eric sir同埋Grace 姐姐都好鍾意滑板，本來我哋係要去日本拍，不過最後都去唔成，但係覺得啲衫都用得着，所以再着返滑雪衫去呈現。」Charlotte興奮表示新歌MV能夠參與編排舞蹈的職責，她表示：「Eric sir畀個機會我去做就係我嘅本分，不過有少少壓力，畢竟係女團舞，要諗吓點樣吸引人哋或者，或者令歌迷有更深刻的印象。」Caitlin直言舞步很難去學，但最慶幸的一點是因為是Charlotte協助排舞部份，並笑言：「現在最大嘅問題係唔夠氣。」她繼續指要透過跑步訓練有助改善。Crysta坦言着滑雪裝束跳舞有點吃力，並憶述：「拍攝MV個廠都好凍，所以都幾有feel！」

Charlotte興奮表示新歌MV能夠參與編排舞蹈的職責。（陳順禎攝）

Crysta坦言着滑雪裝束跳舞有點吃力。（陳順禎攝）

被問到成員當中那一位最鍾意買衫扮靚，Kiele表示自己的父親相當氣憤，最大原因是她過去購買大量的衣服。她說：「用錢多都唔係淨係買衫，係去食嘢，去唔同地方玩。」講到最貴的衣服價碼，她表示：「oh my god！我都唔知，對我嚟講係好貴，如果有大減價我會好開心。」至於講到化妝這一門學問，Crystal表示：「真係好難，用咗好多時間去學。」她大方分享要蓋暗瘡部份，就需要點綴綠色（遮瑕膏）來遮掩，更坦言過去誤會「肉色」可以直接有效遮暗瘡。講到那位成員容貌焦慮最嚴重，她們異口同聲表示：「我哋全部人都係，黑眼圈好難遮到。」

講到那位成員容貌焦慮最嚴重，她們異口同聲表示：「我哋全部人都係，黑眼圈好難遮到。」（陳順禎攝）

Kiele自爆有驚恐症

提到較早前鄧曉殷（Kiele）曾經透露過自己有驚恐症，她坦言：「呢個係我自己擔心嘅問題，我嘅驚恐症問題喺開始比賽時候，或者喺12歲之前都開始唔好，比賽嘅時候我擺好多壓力喺自己身上。」她繼續指學會如何去紓壓自己，更認為很多藝人曾經試過這個情況出現。被問到會否自己獨自匿埋哭泣，她表示：「我唔鍾意將呢啲嘢同人分享，其實隊員都唔知嘅，唔想覺得每一個人都要照顧你，都要小心同你一齊，我唔想大家諗呢啲，有時候我都會喊，完全都係自己嘅問題。」

講到過去有否求醫，她直言：「我都有試過睇，但係現在冇時間，因為要做藝人要唱歌，要讀大學，做好自己。」她續指現階段已經學會成熟，並且能夠自我調節情緒。至於會否影響台上的表現，甚至會手震，她直言：「都會有。你知唔知其實喺《聲夢JUNIOR》表演之前，每一次表演之前我都會有驚恐症發作，其實冇人知，我畀咗好大壓力自己，其實都瞓唔到覺，其實我都想多啲人知道呢個問題，唔想病患者繼續困在這一個負面情緒當中，如果你覺得好大壓力一定要同人哋講，我都有同爹哋媽咪講，佢哋現在都會知。」她指自己更學懂謙卑。

Kiele指自己有驚恐症。（陳順禎攝）

Kiele繼續指學會如何去紓壓自己，更認為很多藝人曾經試過這個情況出現。（陳順禎攝）

XiX事業學業兩兼顧

「XiX」四位成員梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele）現階段都是學生身份，年齡分別是15至17歲，有關於升學問題，Kiele分享即將會去美國讀大學，並表示：「我屋企人都喺美國，所以想近屋企多啲。我揀咗音樂係我主科。」Crystal則透露即將升中六考DSE，她說：「我哋學校係有個黑板倒數，淨係得返二百幾日。」她直言壓力非常之大，並透露：「反而入咗呢行個成績係好咗，我嘅生活淨係得返唱歌跳舞同埋讀書，之前就多啲時間同friend去玩出街，現在就專注咗好多。」

Kiele分享即將會去美國讀大學。（陳順禎攝）

Crystal則透露即將升中六考DSE。（陳順禎攝）

Caitlin指自己準備升中五，最近就轉讀國際學校，所以唔使考DSE，就變咗考美國際嘅考試。她笑言並不擔心認識新同學的問題，並表示：「我平時識朋友唔會特登講我係香港女團其中一個成員，不過佢哋發現之後會好好奇，同埋主動問我幾時表演，想知道Eric sir平時點？我覺得自己唔係太多顧慮。」Charlotte說現在升中四，並且已經選好修讀理科，並直言：「對唔住中文老師，我真係好唔鍾意中文，文言文同埋白話文都好難。」

Caitlin指自己準備升中五，最近就轉讀國際學校。（陳順禎攝）

Charlotte說現在升中四，並且已經選好修讀理科。（陳順禎攝）

XiX揭Eric Kwok叱咤頒獎典禮揸車先離場

Caitlin大讚Eric sir懂得很多知識，更形容對方學識淵博，她說：「食飯或者喺車上邊都教我哋好多小知識，教我哋蜜蜂點樣飛，關於動物同埋外星人，想像力都會豐富好多。」被問到會否向Eric討論感情問題，她們異口同聲表示會，Kiele則說：「Eric sir其實好多嘢講，係我哋嘅姊妹，我有陣時好嬲一個人會係咁同佢講。」她們指公司並沒有禁愛限制。至於現階段有很多女團競爭，Caitlin說：「我哋年紀細，我哋現在趁着有15歲嘅成員喺度，先Sale吓我哋嘅青春活潑可愛，我唔會話係一種優勢，不過係特別嘅一樣嘢。」

提到去年勇奪「叱咤樂壇生力軍組合銀獎」，Caitlin說：「我本身準備諗住坐喺度三個鐘唔郁。」Crystal則說：「我揸住支叱咤旗不斷係咁喺度揮。」Caitlin繼續說：「我哋以為坐喺度三個鐘睇人哋表演，聽到突然之間主持人話友情寫日記，我哋拎完獎一落台就喊咗一個鐘，Eric sir都走咗，佢以為我哋唔會攞獎，佢揸咗車本身就走咗。我哋打電話俾佢話你快啲過嚟，我哋贏咗銀獎。」她們直言希望能夠繼續在樂壇頒獎典禮奪得更多的殊榮，並表示：「攞獎會好開心，但另外一定要先享受舞台呢樣嘢好緊要。」

XiX上年在觀塘舉行新歌首播會，Eric Kwok和葉佩雯（Grace )現身撐場。（張祖銘攝）

XiX去年勇奪「叱咤樂壇生力軍組合銀獎」。（影片截圖）

莊殷玥(Vici)已經正式離隊

對於較早前有報道指成員17歲莊殷玥(Vici)已經正式離隊，Caitlin則代表回應：「Eric sir係前兩三個禮拜請咗Vici退團，叫佢離開呢一個女團，其實我哋四個都唔係好知道詳細係發生咗啲咩事，不過就知道Eric sir同埋Vici嘅屋企人可能意見係有啲唔同，可能喺Eric sir某啲嘅手法同埋諗法搵唔到一個共識，所以三個星期之前Eric sir就send咗一個WhatsApp message宣佈呢件事。」

她繼續指我們每一個成員都有發訊息Vici，並表示：「佢都有回覆，希望佢之後都繼續加油，我哋都覺得佢好有潛質，同埋記得佢為我哋女團帶嚟嘅歡樂，同埋好多回憶，祝佢好運。」講到新歌原本的舞步編排是五位成員，是否會因此而改動，Crystal說：「現在我們都有排多咗舞步，練好氣，同埋都會有一個四個人嘅版本，但係都會好快習慣，只不過係位置不相同。」

XiX證實莊殷玥Vici退團。（IG圖片）