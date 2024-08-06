Justin Bieber淪婚禮歌手傳23億身家被妻耗盡　為美甲買私人飛機

現年30歲的加拿大天王Justin Bieber由出道至今人氣未曾減退，身家數以億計。由於近年因患上「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsay Hunt syndrome）導致面癱，作品減產亦甚少舉行演唱會或出席公開活動。不過Justin上月突飛抵印度為當地首富Mukesh Ambani娶新抱而擔任婚禮歌手娛賓，有傳歌酬高達1000萬美元（約7810萬港元），令外界好奇這位身家高達3億美元（約23.43億港元）的天王，究竟為何為1000萬美元而拋下孕妻Hailey接job？

Justin上月突飛抵印度為當地首富Mukesh Ambani娶新抱而擔任婚禮歌手娛賓，有傳歌酬高達1000萬美元（約7810萬港元）。（IG圖片）

有外媒日前爆出，Justin Bieber年前因患上「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt syndrome）及抑鬱症後，多次取消巡迴演出，收入急降。加上名媛模特兒老婆Hailey出名「大洗」，Justin無奈自降身價接婚禮騷。其中英國《每日郵報》更指Hailey每月服裝費高達30萬美元（約233萬港元），最近更豪花220萬美元（約1700萬港元）購買兩隻鑽戒，還未計高級護膚品、化妝品等開支。有消息指，Hailey要求Justin購買價值4000萬美元的私人飛機作交通工具，只為了飛去國內某處著名美甲師的店整指甲，而飛機買了近半年只飛過1次。

名媛模特兒老婆Hailey出名「大洗」。（IG圖片）

Hailey被外媒爆出每月服裝費高達30萬美元（約233萬港元），最近更豪花220萬美元（約1700萬港元）購買兩隻鑽戒。（IG圖片）

有外國網民表示，Hailey從來冇被拍得穿同一件衣服。（IG圖片）

另外，有外媒爆出原來Hailey愛管束Justin，令他與家人及朋友甚少來往，知情人士透露Hailey已經完全控制了Justin，他（Justin）已失去自我認同、創作動力，佢失去創作靈感。由於Justin自2021年至今已沒有在發行新歌及專輯，2022年後亦沒有在舉行巡演。不過Hailey揮霍無度的消息傳出後，兩夫婦暫時沒有回應，昨日還在Instagram繼續放閃。

Hailey揮霍無度的消息傳出後，兩夫婦暫時沒有回應，昨日還在Instagram繼續放閃。（IG圖片）