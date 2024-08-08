蘇麗珊傳被唱片公司冷待靠按摩店維持生計　網民批歌影視都唔合格

日前剛剛32歲生日的蘇麗珊近日傳出與唱片公司結束合作關係，去向未明的她暫時只能靠自家按摩店業務維持生計。消息傳出後，有不少網友都認為蘇麗珊出道多年仍無代表作，更狠批她歌影視都不合格。

蘇麗珊日前剛剛過了32歲生日。（IG圖片）

蘇麗珊樣子清純甜美。（IG圖片）

據報道指，雖然蘇麗珊曾是所屬公司華納唱片的「親生女」，加上一直沒有負面新聞，但近年曝光率及歌曲產量明顯大幅減少，去年10月推出的歌曲《逃避雖可恥但有用》更接近零宣傳，之後再沒有新作，甚至連廣告和商演機會也被轉讓他人。有指華納開始力捧旗下年輕歌手，包括張蔓姿、湯令山、Nancy Kwai、Moon Tang及Lewsz等，「大細超」待遇，機會比新人更少。另外，有消息表示蘇麗珊暫時靠與富貴男友經營的按摩店維持收入，同時亦有傳前公司寰亞有意邀請她回巢。

蘇麗珊傳被唱片公司冷待。（IG圖片）

蘇麗珊近年工作量大減。（IG圖片）

蘇麗珊於2014年接拍首部電影《哪一天我們會飛》而出道，至今出道已10年，有不少網民都批蘇麗珊毫無突破，歌影視都不合格：「衰D講，除初出道青新感討好外根本冇其他優點，之後各方面又冇突破」、「請問蘇小姐有幾多首歌係唱到街之巷聞？ 仲好意思講自己出道10年？ 不如唱返首一事無成啦」、「正正經經揾份工打啦….. 幾多歲人呀？仲發明星夢！ 」。

蘇麗珊於2014年接拍首部電影《哪一天我們會飛》而出道，至今出道已10年。（電影海報）

另外，蘇麗珊在2022年參與拍攝ViuTV劇集《繩角》，被大批網民嘲演技極差。她亦曾自言收到不少人直接「inbox」大鬧她，並沒有想過會有這麼多人關注自己的演技。不過當時面對負評，蘇麗珊仍樂觀面對指角色跟自己太大出入，自己亦掙扎了很久才接下角色。