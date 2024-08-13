張敬軒10月澳門開騷樂迷瘋狂搶飛秒售罄　炒家更用程式癱瘓網站

張敬軒十月將於澳門倫敦人舉行12場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，門票昨日（12日）匯豐信用卡優先訂購，這亦是「THE PRIME CLASSICS」主題演唱會的第三章。

張敬軒十月將於澳門倫敦人舉行12場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》。

去年軒仔登上英國倫敦Royal Albert Hall開唱，是首位於這個百年歷史的殿堂級地舉行三場連場爆滿演唱會的華人歌手；隨後他又於澳門澳敦人舉行十四場「PRIME CLASSICS」演唱會；來到今年七月，軒仔於美國拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum開show，不少國際級歌手如Celine Dion及Adele亦曾於這個場地演出；除此之外，緊接着的三藩市、加拿大溫哥華及多倫多開Show，門票一開賣即時秒殺，認真厲害。

張敬軒在世界各地開Show都好，門票總是一開賣即時秒殺，認真厲害。

剛完成「THE PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE張敬軒演唱會」美加巡迴的軒仔上周回港後，馬不停蹄為澳門的《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》排練。這次再到澳門開show，軒仔表示除了感謝「倫敦人」的邀請，亦希望將不同「PRIME CLASSICS」的moment呈現在這個show當中，「希望帶畀觀眾有唔同嘅音樂體驗。」門票昨日優先訂購，由於反應熱烈，導致網絡大塞車，不少炒家利用不同的電腦「搶飛程式」攻擊賣票網站，令網站幾近癱瘓，經票務部努力打擊，直至下午時間網站逐步恢復正常運作，優先訂購門票迅速售罄。

軒仔再到澳門開騷，希望將不同「PRIME CLASSICS」的moment呈現在這個show當中。