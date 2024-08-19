專訪｜英皇新樂隊開鎖佬Locksmiths望與容祖兒合作：斟咖啡都得

英皇旗下樂隊Locksmiths開鎖佬由5位成員組成，成員分別有24歲「顏值擔當」鼓手Tom、24歲「氣氛擔當」主音大雄、25歲「大懵擔當」鍵盤手Eric、「清潔擔當」結他手24歲的阿東，以及「聯絡擔當」低音結他手24歲的Harry。Locksmiths開鎖佬接受《香港01》 專訪宣傳新歌《我們都是這樣沒有長大的》，大談成團背後的點滴。Locksmiths開鎖佬不時在社交網更新影片，被問最受歡迎的影片，Locksmiths開鎖佬異口同聲表示：「我哋最難忘係將個橙擺喺微波爐，填詞人（少爺占）話將個橙擺落微波爐度叮（2分鐘），就會變咗做橙汁，熱嘅其實就係好好飲，其實我哋都一路望住微波爐驚會爆炸。」

Locksmiths開鎖佬接受《香港01》 專訪宣傳新歌《我們都是這樣沒有長大的》。（梁碧玲攝）

開鎖佬Locksmiths揭少爺占另類自製熱橙汁教學。（IG圖片）

Locksmiths開鎖佬取名緣故

被問到樂隊取名「Locksmiths開鎖佬」的原因，Harry表示：「個名係我諗起先嘅，嗰陣我同Tom係大專嘅同學，我哋需要一個Band嘅名，有一日我哋就行過中環附近後街，然後就見到開鎖佬嘅門口，跟住我哋就覺得開鎖佬呢個字好香港地道，所以佢哋就好認同，覺得好正，希望我哋嘅作品可以解開聽眾嘅心鎖！」提到英文取名，Locksmiths開鎖佬異口同聲表示是英文直譯所取的，而公司有相當滿意這一對組合的取名。

Locksmiths開鎖佬指公司相當滿意這一對組合的取名。（梁碧玲攝）

Locksmiths開鎖佬認識契機

講到成員互相認識的契機，Tom說：「本身我同結他手呀冬係中學同學，我哋中三嘅時候就參加樂隊訓練班，本身我哋兩個嘅崗位都係結他手，但當時負責擔任鼓手的同學臨時退出，所以由我（Tom)負責打鼓。跟住我上咗大專嘅時候就認識Harry，我哋傾偈之間發覺原來我哋都想夾band。主音大雄係我哋上網認識，有一日見到大雄唱嘅cover覺得幾好聽，就私訊（大雄）有冇興趣一齊夾Band，最後鋼琴手Eric就係我（Tom)嘅同事，佢係最新加入。」

Locksmiths開鎖佬透露成團的確實年份是2021年，他們透露每人夾大概$2000費用，於深水埗某大廈租單位一齊夾Band已經一段時間。他們繼續分享：「我哋組成嘅年份係疫情，所以做訪問人哋都叫我哋係疫情Band，當時所有演出都取消晒，所以冇乜嘢特別製作，兩三年都係Band房一齊夾Band。」之後他們異口同聲表示雖然接近兩三年沒有實質的演出機會，不過從沒有想過放棄的念頭，並且透露每位成員也有自己的工作，不過仍會盡量抽空堅持每一個星期夾Band。提到Locksmiths開鎖佬第一次參加比賽，Harry透露曾參加青年樂隊大賽，他說：「嗰陣時疫情係一個閉門嘅比賽。」至於星級評判，他表示：「係Mr.結他手MJ其中一個評判，我哋完咗個比賽之後，主音大雄有同MJ保持聯絡，問咗佢好多唔同嘅意見，同埋俾咗好多編曲嘅參考，我哋學咗好多嘢。」

Locksmiths開鎖佬透露成團的確實年份是2021年。（梁碧玲攝）

簽約英皇過程

提到簽約英皇的契機，Harry表示：「我哋喺2023年尾參加咗一個英皇搞嘅一個比賽，覺得有咩機會都去試。機緣巧合就認識咗英皇嘅同事Raymond，跟住就純粹認識吓我哋睇吓有冇機會合作。」他憶述當天去到英皇與Raymond見面，他說：「原來佢覺得我哋有潛力，但在需要喺其他方面調整，想同我哋有合作，同我哋夾band嘅理念都好相近。」被問到有否見過金牌經理人霍汶希（Mani），Locksmiths開鎖佬笑言：「Mani係好忙。」

講到有否見過同公司的師兄和師姐，Locksmiths開鎖佬表示：「有見過容祖兒、鄧小巧等。」他們指當時容祖兒正在開會，並沒有特別跟師姐打招呼。Harry透露有一次去看泳兒的演出，並與後台與師姐互動，他說：「知道佢（泳兒）好有心收聽叱咤嘅訪問，有鼓勵我哋。」開鎖佬Locksmiths表示最希望與容祖兒合作，並笑言：「細個就好鍾意聽《心之科學》，合作啲咩都好，斟咖啡都得！」

Harry分享簽約英皇的契機過程。（梁碧玲攝）

開鎖佬Locksmiths表示最希望與容祖兒合作。（梁碧玲攝）

《我們都是這樣沒有長大的》歌曲製作

提到最近推出全新歌曲《我們都是這樣沒有長大的》，Harry興奮分享新歌製作概念，他說：「我哋想呈現玩味嘅感覺，我哋搵咗何兆基幫我哋做監製，用一個好純粹直接嘅Energy投放畀觀眾，之後我哋就搵少爺占做我哋嘅填詞人，跟住佢又寫咗份詞俾我哋，主要就係講玩，中心思想圍繞我哋五位成員，就算大咗之後都想用玩嘅心態去做音樂。」

被問到新歌取名與鄭秀文過往的經典歌曲《我們都是這樣長大的》取名相當接近，笑言：「其實完全沒有關係，純粹係個名差唔多。」提到錄音時最難忘的事情，大雄說：「我不斷去食喉糖，食完少少開始錄，我吐返落個碟度，錄完之後又食返，瘋狂食咗一排，如果咁快食晒之後就會唔夠食，就變咗食太多。」他透露錄音當天的3小時吃了接近6粒喉糖。Locksmiths開鎖佬指新歌整個製作花了接近兩星期之內完成。

Harry興奮分享新歌《我們都是這樣沒有長大的》製作概念。（梁碧玲攝）

Locksmiths開鎖佬大談昔日夢想

講到未組合Locksmiths開鎖佬的點滴，Tom指自己兒時夢想是做銀行職業，他說：「我覺得啲銀行哥哥好型好靚仔，因為着西裝。我阿媽細個都同我講做銀行穩陣。」他透露曾經擔任過某琴行的接待員，並表示：「我現在有一份工作都是教學生打鼓。」大雄指自己從小已經熱愛唱歌，並表示：「細個買咗支咪唱K，就不斷同屋企人一齊唱，去到中學就開始彈結他。」大雄昔日夢想的職業就是與烹飪相關的，他透露自己的拿手菜式是香蒜意粉。

Tom指自己兒時夢想是做銀行職業。（梁碧玲攝）

大雄指自己從小已經熱愛唱歌。（梁碧玲攝）

Eric指自己熱愛打排球和電動，他透露從小已經學琴，自己的理想職業是教琴，並笑言自己的性格比較內斂，他重提當時加入Locksmiths開鎖佬的契機，他表示：「Tom嗰陣同我係同一間公司嘅同事，係公司嘅lunch time，就問我有冇興趣夾Band，因為當時偷聽到我彈琴，就覺得我表現好正。」阿東指從小已經開始與Tom夾Band，所以立志投入音樂事業，他說：「第一份工就去咗琴行度返工，主要做銷售員賣樂器。」他透露自己最大的興趣就是打機。Harry透露自己原本是讀酒店管理，不過並沒有做過實質相關的工作。他表示：「我有做過Marketing，返工地點主要喺琴行。」

Eric指自己熱愛打排球和電動，他透露從小已經學琴。（梁碧玲攝）

阿東指從小已經開始與Tom夾Band，所以立志投入音樂事業。（梁碧玲攝）

開鎖佬Locksmiths透露公司冇禁愛令

被問到會否希望有機會參加樂壇頒獎典禮，開鎖佬Locksmiths說：「頒獎禮都係好被動，都要睇大家反應。主動去做好作品最緊要，我哋都成日睇叱咤同埋新城嘅頒獎典禮，會支持同行嘅朋友。」他們強調公司並沒有給予任何的壓力，反而有相當大的自由度。談到公司是否有禁愛令，開鎖佬Locksmiths笑言：「其實都冇。」他們透露大部份成員現階段都有拍拖，而擇偶條件也是喜歡心地善良的女孩。

開鎖佬Locksmiths望有機會參加樂壇頒獎典禮。（梁碧玲攝）

Credit: Wardrobe: Levi’s

Venue: Busybird@busybirdbottle