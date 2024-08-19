日本天后宇多田光香港演唱會圓滿落幕　五度鞠躬感謝粉絲盡顯誠意

日本天后宇多田光出道25年，近日首度來港舉行世界巡迴演唱會「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」，昨晚（19日）演唱會圓滿落幕。 宇多田光以流利英語與粉絲打招呼，頻頻以廣東話講「多謝」。

日本天后宇多田光「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」演唱會香港場昨晚圓滿落幕。 （Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）

宇多田光演唱神曲《Frist Love》時，觀眾席上一片燈海，相當感動。宇多田光更一度眼濕濕，承諾粉絲一定要再回來香港，不辜負他們的熱情。最後宇多田光在舞台上向不同方向的觀眾五度鞠躬，以示謝意，盡顯誠意及禮貌。

宇多田光演唱神曲《Frist Love》時，觀眾席上一片燈海。（Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）

好靚。（Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）

美！（Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）

美！（Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）

實力派歌手。（Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）

實力派歌手。（Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）

（Photo 横山マサト/ Masato Yokoyama）