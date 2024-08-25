專訪｜陳健安個性慢熱難搵對象　認顧慮多：唔可以隨便識人

唱作歌手陳健安（安仔）最近推出新歌《我很不愛你》，安仔日前接受《香港01》 專訪大談新歌創作概念、MV創作構思、以及剖白愛情世界。提及愛情，安仔坦言自從加入娛樂圈後比較難認識對象：「係多咗顧慮，因為唔可以隨便認識人。我最近去咗台灣旅行都係鍾意比較去遠啲嘅地方，自己浸吓溫泉，鍾意寧靜。」

陳健安（安仔）最近接受《香港01》 專訪宣傳新歌《我很不愛你》。（陳順禎攝）

大談新歌創作概念

安仔透露《我很不愛你》原本想在上一張專輯推出，但直至今年4月才收到製作人完成歌曲製作部份。講到收到Demo的感覺，他說：「畀我嘅感覺係好想得到啲嘢，但係又得唔到，覺得唱得有啲無奈，旋律又有好多重複性嘅又出現。」他續指新歌的題材不是自己構思，他憶述題材的誕生是與歌曲製作班底一起吃飯時討論的，並表示：「新歌呈現拒絕同告白，我好愛你，但我口同自己講我很不愛你嘅故事。」

陳健安（安仔）透露《我很不愛你》原本想在上一張專輯推出。（資料照片）

自爆錄音時感動飲泣

被問到新歌MV構思，他透露自己有表達個人的意見和想法，並表示：「個情節係講緊拒絕表白，其實每個人都有自己嘅故事同埋原因，對方可能係好朋友，但係又怕冇咗段關係，其實MV有一個橋段唔知大家有冇留意到，MV嘅男主角更加難表白，我希望佢可以多一個層次，所以我加咗個女角色，第二個女角色其實係有另一半，而另一半係女仔，我係想加深表白嘅困難，其實畀對方知道佢個伴侶係女仔，其實可能係雙性戀，令到男主角嘅虐心程度可以話係拒絕表白嘅難度再增加。」被問到新歌時是否感動留下男兒淚，他立刻哼起當中的一段歌詞「我已經很很不愛狠狠不愛，但願別追問。」他繼續指就是唱這幾句歌詞的時候流淚，他說：「我而家練成咗一個技能，就係就算我喊同埋哽咽都要唱到歌，我唔想開演唱會人哋入嚟睇我喊。」

陳健安（安仔）新歌《我很不愛你》MV男女主角。（資料照片）

低潮階段冇諗過轉行

提到曾經奪得叱咤唱作人金獎爆喊，他說：「睇返覺得好失禮，但係又好有安全感先會咁樣，因為嗰一次係百感交集，同埋係嚟得太突然，冇諗過從組合單飛突然之間就空降攞咗個唱作人金獎。」他憶述單飛階段曾經失聲，而導致情緒低落。提到單飛失落時期，他分享：「嗰陣時比較得閒，我因為甩骹受傷，跟住我就去咗個基筋膜放鬆班，就覺得好有效，咁就順便考埋嗰班，同埋考埋個教練牌去教人。」他笑言自己曾經教班次數多達40堂。至於低潮階段是否有考慮轉行，他說：「我冇諗過轉行，嗰陣時空閒啲我就去教班，冇諗過要做瑜伽老師。」

陳健安（安仔）奪得叱咤唱作人金獎爆喊。（影片截圖）

陳健安（安仔）低潮階段冇諗過轉行。（陳順禎攝）

望紅館開三面台個唱

提到現階段音樂事業發展的目標，他直言還有很多目標想去嘗試：「每一首歌都想有新嘗試，有三首歌曲派台，我都係先編曲，然後先再寫旋律，呢個方法已經同以前嘅作品好唔同。」他透露即將在年尾推出新專輯，而現階段也有上音樂課，有助加強唱歌技巧，這方面對自己來說很有滿足感。他指最希望能夠強化電結他鋼琴的技巧。至於會否希望計劃在紅館開騷，他大賣關子：「其實我覺得出年都可以。」至於紅館騷的取向形式，會採取三面台或四面台，他表示：「我最鍾意三面台，無論嘅音響設計，同埋我好鍾意有LED，我鍾意啲Band喺晒度，同埋咁樣呈現我嘅嘢會容易啲，四面台就難呈現音響部份。」

陳健安（安仔）透露即將在年尾推出新專輯，而現階段也有上音樂課。（陳順禎攝）

踢波斷咗十字韌帶

講到目前腳部位置受傷的情況，他說：「上年11月踢波斷咗十字韌帶，差唔多9至10個月先會恢復，一直冇做手術，而家就睇緊物理治療，睇吓幾時可以踢波。」他指現階段已經受傷長達261天。被問到當初開始健身的原因，他笑言：「以前打波嘅隊友有一日拎起我件衫，笑我冇身材，所以2016年就開始健身，諗住威返畀佢睇，跟住身材就鍛鍊到好fit。」他領會到後生時儲存肌肉量是很重要的一課，對於幕前的形象會有點幫助，並續指：「都要keep住唔好畀自己走樣。」

陳健安（安仔）指腳部受傷現階段已經長達261天。（陳順禎攝）

剖白愛情世界

被問新歌到是否現實愛情世界的寫照，他立刻否認，並笑言：「我唔係有個故事畀佢（填詞人），係佢無意之間寫咗個故事，我錄音嘅時候有勾起返唔同嘅情緒，演變成好重要嘅人但係又冇得同佢一齊，同埋份詞寫得好虐心，我就用咗第一身去代入，但係又安慰自己，或者講一啲反話去釋放情緒。」提及愛情，他坦言入行比較難認識對象，並表示：「係多咗顧慮，因為唔可以隨便認識人。我最近去咗台灣旅行都係鍾意比較去遠啲嘅地方，自己浸吓溫泉，鍾意寧靜。」他指過去所談的戀愛比較理性，即使感情結束就讓它終結，並沒有感受特別傷感。

陳健安（安仔）否認新歌到是現實愛情世界的寫照。（陳順禎攝）

冇興趣唔玩交友Apps

講到現階段潮流大多數人靠交友Apps認識伴侶，他指自己從來沒有使用過，不過對於交友Apps有不同的看法，他說：「而家聽到有好多朋友互相認識都係透過交友Apps去食飯同見面，其實啲交友Apps係有幫助嘅，睇吓用嘅目的係咩，可能現時有啲人對交友Apps有啲偏見，大多數認為可能是發生性關係之類。」被問到入行後是否難以認識新朋友，他坦言：「我通常啲朋友都係踢波友同埋大學同學，現階段越嚟越少認識新朋友，通常都係搵返啲舊同學gathering去維持關係。」他透露自己個性比較慢熱，並不太容易交心。

陳健安（安仔）透露自己個性比較慢熱，並不太容易交心。（陳順禎攝）

Makeup: Maggie Lee

Hair: Zanki Ng @ BHC

Wardrobe: MR PORTER

場地：ASK Cafe（觀塘店）