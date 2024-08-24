專訪｜陳健安指任《全民造星V》導師壓力大到發惡夢：害死細路仔

唱作歌手陳健安（安仔）最近推出新歌《我很不愛你》，安仔日前接受《香港01》 專訪大談新歌創作概念外，又表達對於樂壇獎項的看法、分享C AllStar成員近況，以及憶述擔任《全民造星V》導師的點滴。提到擔任導師時曾透露感到壓力很大，他坦言：「因為擔心參賽者嘅生涯係決定喺我哋手上，我哋決定揀邊一個留低都係好困難嘅選擇，會影響佢哋一世，我有發惡夢害死細路仔。」

陳健安（安仔）接受《香港01》 專訪憶述擔任《全民造星V》導師的點滴。（陳順禎攝）

透露C AllStar短期內未有合體計劃

提到許多歌迷期待C AllStar能夠合體開演唱會，他表示：「暫時短期內都冇呢個計劃，各位成員喺solo方面繼續努力緊。」講到最近是否有跟好兄弟見面，他指會定期約食飯碰面，多數是慶祝生日。至於有否見過King（吳崇銘）的兒子，他表示：「個BB一歲幾，都越嚟越靚仔，我覺得BB似佢媽咪多啲，尤其是眼神，不過個鼻就似爹哋。」提到何建曦（SoulJase），他透露對方開經理人公司簽新人，不過自己對這方面就沒有特別大的興趣，所以沒有談及合作。

陳健安（安仔）指C AllStar成員會定期約食飯碰面，多數是慶祝生日。（葉志明攝）

大談對於樂壇獎項的看法

講到網民經常會將梁釗峰（釗峰）的樂壇成績作比較，他直言對此感受不大，並透露心聲：「我覺得獎項對我嘅意義同埋重要，會令到更加多人聽到你的音樂，做歌曲最重要係因為做歌嘅動力係滿足感，我專注喺呢一方面。」被問到與釗峰去年齊獲得新城頒獎典禮的獎項，他憶述當天後台的情況：「好奇妙嘅，嗰日係我上台先嘅，接着我哋就一齊上埋台，望住佢行上嚟嗰吓，個心裏面就覺得我哋終於一齊可以上台，奇妙同埋期待呢個畫面。」

陳健安（安仔）覺得獎項意義是令更加多人聽到自己的音樂。（陳順禎攝）

有望C AllStar成員各自拎SOLO獎項

他指自己最大的心願是每一位C AllStar成員在台上能夠勇奪自己的個人獎項。他坦言最希望在頒獎典禮上奪得專輯的獎項，並表示：「好開心上年拎到美國泰利獎嘅獎項，攞到國外嘅獎項，打開咗我另外一個世界，其實獎項係啲乜嘢？我覺得好有趣，獎項好得意嘅可以多過一個金獎或者銅獎，冇銀獎，只要達到標準就可以攞到獎，就少咗競爭嘅心態，攞咗個獎代表係贏，喺心態上有一個轉變。」他強調得到獎項加冕是一件很高興的事情。除了樂壇的獎項之外，他分享讀書時期對於足球賽事的獎項也相當着緊，他說：「我好勝心強，我慶幸有呢個好勝心，令到我有動力去做一啲嘢。」

陳健安自認好勝心強，促使自己有動力繼續堅持去完成夢想。（陳順禎攝）

憶述擔任《全民造星V》壓力大到發惡夢

至於曾經擔任《全民造星V》的導師，他表示：「我一直都好想做，前幾屆我都有睇晒，因為我之前都做過評判，做評判嗰陣時都算係同導師有相關，所以接到呢個工作嘅時候，我就好快應承咗，同埋想挑戰吓自己理解新一代想入行嘅藝人，或者歌手想入行嘅心態，我相信自己可以分享到學習嘅經驗。」他憶述有一次錄影接近38小時，並表示：「呢個經驗一次就夠啦！好寶貴，最開心係識到一班朋友，去同人分享嘅時候其實都係整理自己嘅心態，順便總結呢十幾年自己學過啲咩？」提到擔任導師時曾透露感到壓力很大，他坦言：「因為擔心參賽者嘅生涯係決定喺我哋手上，我哋決定揀邊一個留低都係好困難嘅選擇，會影響佢哋一世，我有發惡夢害死細路仔。」

陳健安（安仔）曾經擔任《全民造星V》的導師。(《全民造星V》截圖)

他憶述當天做夢的情景：「個夢就係有兩個細路仔喺天橋，嗰日係好大風，跟住我有個結他盒飛咗落個天橋下面，嗰兩個細路為咗執個結他盒，就一齊疊埋落個天橋下面，跟住我就好內疚，我冇好好保管個結他盒，令到細路仔跌咗落街。」他透露自己是會記錄夢境，以及解讀夢境的人。他解說夢境裏面所出現的「細路」，有可能是比賽的參加者或者其實是自己，並表示：「其實個過程有好多對與錯，係價值觀嘅挑戰，我諗返究竟我講嘅嘢啱唔啱，究竟花姐講嘅嘢啱唔啱？係咪我應該要聽？」他慶幸在這個節目當中與另外一位導師陳蕾價值觀相近，另外至今也有預備淘汰的學員們聯絡，協助他們尋找音樂發展的機會。講到現階段是否繼續希望能夠擔任導師的工作，他直言：「暫時都唔會啦！做過一次都足夠。」

陳健安冇諗住再接導師相關的工作。（陳順禎攝）

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Makeup: Maggie Lee

Hair: Zanki Ng @ BHC

Wardrobe: MR PORTER

場地：ASK Cafe（觀塘店）