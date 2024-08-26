容祖兒澳門演唱會｜淚崩重現16年前Medley：我冇麻木，仲係嗰個我

容祖兒的澳門《Eternity演唱會2024》，不經不覺於這個暑假做了二十多場，昨晚終於來到最不捨的尾場，祖兒更特別為觀眾準備了16年前Starlight演唱會的medley，唱著唱著，看到觀眾興奮開心，她被感動得落下淚來。

容祖兒完成二十多場澳門演唱會，更在尾場特別為觀眾準備了16年前Starlight演唱會的medley。

容祖兒率領班底與全場大合照。

祖兒演出過後表示，這個暑假每個星期六日都於澳門度過，非常開心，其實每場也會想一些特別曲目送給大家，而尾場就選了Starlight 演唱會的 medley，「因為Starlight 演唱會喺我事業上算係一個轉捩點啦，我已經好多年冇喺舞台上面喊喇，我一度以為我係唔會再喊添，噚晚自己個腦唱返呢首 medley，不停飄咗好多16年期間嘅片段出來啦，好多回憶狂彈出來之下，就突然落下感動嘅眼淚。真係又感動又感觸，時間過得好快，發覺其實好多事情係會改變 ，而原來歌曲係唔會，會帶我地返去當時嘅情懷。喊咗我反而覺得好開心，因為原來我係冇麻木㗎，我都仲係嗰個我，我係會感動我係會落淚。」

容祖兒很少在舞台哭得這麼厲害。

她又於社交媒體上寫道： 「塵封多年的Starlight medley，從我們決定要把它再一次重溫，丙仔（何丙）從hard disk找出手寫譜來，看到這些充滿溫度的歲月痕跡，我便知道這注定是一場穿越，曾經以為經歷了千山萬水，看透所有人情冷暖的我，把情感都習慣了隱藏得毫無破綻。多久不曾在舞台上哭過的自己，這些年來但願能對得起每個演出，哪怕那是一個大眾定義為商演的演唱會。對我來說根本從來沒有也永遠不會這樣區分。」

容祖兒感觸表示：「原來我係冇麻木㗎，我都仲係嗰個我，我係會感動我係會落淚。」

祖兒說多年來但願能對得起每個演出，從沒有區分商演與否，每次都畀盡。

她續說：「我怕自己因為要時刻提醒要堅強而把感受放下，我以為看破而不說破是一種成熟的表現，但看到成熟了的自己反而有點害怕起來，昨晚唱著唱著，把我拉回十六年前，那個階段的我，心智雖未完全成熟但機能一絕，體內全都是火，燒得正旺，當時的我恨不得能獲得這個世界更多的認同，讓我可以繼續一步步完成自己的夢想，我為自己立下無限個目標，如今一一達成。我也可以說此生無憾，但想起一路上所經歷的一切人和事，人會變情會厭，放棄何其容易。堅持也不一定說到做到。一下子，甜酸苦辣湧上心頭，又何曾想過有這麼一個機會，可以和一班愛你的人去一起懷緬一起回憶，同喜同悲的更教我珍惜。感謝大家，我雖不完美，但我為自己仍有心跳而驕傲。」

祖兒因16年前的Medley回想起當時的自己，形容：「心智雖未完全成熟但機能一絕，體內全都是火，燒得正旺，當時的我恨不得能獲得這個世界更多的認同，讓我可以繼續一步步完成自己的夢想。」

昨晚舞台上祖兒就已經宣告明年年底會搞新的演唱會，而因為今次《Eternity演唱會》太成功太受歡迎，所以明年初會加碼於澳門再開十場，台下歌迷超興奮，祖兒謂：「香港係計劃喺明年底啦，會等公司安排同宣布。」她又分享，昨晚完騷在澳門大慶功，「我同成班手足，就去食火鍋慶功，之後再意猶未盡去咗卡拉OK，同班Dancer再玩，幾乎係做多次演唱會咁，呢兩個月佢哋成日陪住我啦，又一齊拍好多好多好玩嘅reels 啦，完咗騷，又要下次再見喇，真係會好掛住佢哋。」

容祖兒宣布下年年尾在香港開演唱會，澳門亦會加碼！

完騷後，容祖兒拉大隊去食火鍋慶功，再意猶未盡去卡拉OK。

問祖兒完騷後，返港又忙什麼，她說：「我會忙錄新唱片囉，我姪女好搞笑，我教佢，姑媽首《桃色冒險》叫「唔識換片」，點知佢噚晚問我，係咪有得聽「唔識換片」呀？笑死我！佢都好期待等緊我啲新歌啦，哈哈。」