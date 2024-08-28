Ed Sheeran巡演雷神基斯咸士禾夫現身打鼓　為延緩腦退化學習樂器

荷里活男神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）前年在拍攝探討有關長壽奧秘的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）時，發現自己患上認知障礙症的機率比常人高出8至10倍Ed Sheeran，決定暫別影壇好好休息及爭取時間陪伴妻兒。甚少出現幕前的基斯日前竟然現身Ed Sheeran在羅馬尼亞舉行的巡迴演唱會，更客串擔任鼓手，令全場7萬位歌迷帶來驚喜。

雷神在拍攝節目期間，發現基因極高機會患認知障礙，而決定暫別影壇好好休息。（Getty Images）

基斯咸士禾夫與Ed Sheeran非常老友。（IG圖片）

日前Ed Sheeran在羅馬尼亞舉行世界巡迴演唱會，當唱到《Thinking Out Loud》期間，基斯咸士禾夫竟然驚喜現身客串擔任鼓手。基斯打鼓打得有板有眼，令大批觀眾及網民相當驚喜。事後Ed Sheeran在Instagram分享兩人的照片及花絮片段，並透露：「去年12月基斯聯絡我，提及他正拍攝《挑戰極限》第2季，他說學習樂器有助延緩腦退化，我們見面後，商討合作事宜，於是便出現他上台打鼓的環節了」。

基斯日前竟然現身Ed Sheeran在羅馬尼亞舉行的巡迴演唱會，更客串擔任鼓手。（IG圖片）

雷神打鼓真係超型！（IG圖片）

原來雷神係為延緩腦退化而學習樂器。（IG圖片）

現場7萬位觀眾掌聲雷動。（IG圖片）

雖然Ed Sheeran沒有評論基斯的鼓技，但現場7萬位觀眾掌聲雷動，已讓基斯鬆一口氣，他在片段中笑言：「演出前我想得太多，如今總算完成，感覺很好」。而紀錄片《挑戰極限2》預計明年上架。