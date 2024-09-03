英國天后Adele訂婚後宣布將無了期暫別樂壇　需要休息展開新生活

現年36歲的英國樂壇天后Adele在剛剛過去的周六（31日）在德國慕尼黑舉行最後一場巡迴演唱會，期間她宣布將暫別樂壇，消息令大批歌迷大感可惜。Adele透露目前仍有工作再身，完成10月25日至11月23日的拉斯維加斯駐場演唱會後，會放一個很長的假期，好好休息一下。

dele在剛剛過去的周六（31日）在德國慕尼黑舉行最後一場巡迴演唱會。（IG圖片）

期間她宣布將暫別樂壇。（IG圖片）

Adele於德國慕尼黑最後一場演出中，預告將會暫別樂壇：「我將會有很長一段時間無法再見到你們，我會非常懷念你們，並且將我們共同經歷的回憶永遠珍藏在心中。」Adele激動地落淚，並表示她需要休息及渴望開展新生活。其實今次並非Adele首次透露暫別樂壇，今年3月她曾公開指完成拉斯維加斯駐場演唱會後，將會暫停音樂事業，並表示：「我的事業愈大，我就愈來愈焦慮和害怕。我要休息一下，你們將不會看到有關我的消息。」不過最終她改變主意在德國開演唱會。

Adele曾表示未曾上過大學，至今仍非常後悔，因此想要重回學生身分。（IG圖片）

而在德國演唱會期間，她亦宣布與男友Rich Paul訂婚，有傳她將於今年內結婚。另外，去年她Adele亦透露自己未曾上過大學，至今仍非常後悔，因此想要重回學生身分，專心學習取得英國文學學位。消息曝光後，隨即引起歌迷熱議，雖深感不捨但仍給予無限支持。