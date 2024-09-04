傳Coldplay明年殺入啟德體育園開騷　引樂迷熱議擔憂搶飛有難度

啟德體育園預計今年底竣工，即將於明年上半年啟用，主場館有50000座位，是亞洲國際博覽館的三倍。昨晚（3日）盛傳英國英國樂隊明年有機會在啟德開騷。消息傳出後，隨即引起大批樂迷熱議，更擔心傳聞的可信性及如何搶飛。

有傳Coldplay明年殺入啟德體育園開騷。（IG圖片）

Coldplay自去年展開世界巡迴演唱會《Music of the Spheres World Tour》，近日有消息指，Coldplay明年將會重返亞洲，香港今次亦是其中一站。消息指，Coldplay有機會在啟德體育園舉辦演唱會，同時也考慮亞洲博覽館及香港迪士尼樂園作為表演場地，但在啟德開騷成數較高。同時亦有指Coldplay將於2025年4月舉行三場演唱會，但消息仍未被證實。

如果事成，大批樂迷擔憂搶飛有難度。（IG圖片）

對上一次Coldplay來港開騷已經時2009年，如今相隔16年再襲港，引起大批樂迷熱烈討論。有網民擔心今次消息的正確性，皆因Coldplay於2023年已先後到台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等亞洲地區演出，同時亦大批樂迷擔心如果事成，搶飛有難度，並指：「跪求買到飛」、「最重要係交通安排」、「真定假啊？」、「係真就好」。