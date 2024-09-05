專訪｜鼓鼓指廣東話差唔覺意講錯粗口　望與郭富城合作：一齊跳舞

由組合「MP魔幻力量」的成員呂思緯(鼓鼓)與蕭秉治組成限定團體「GX」即將於本月（22日）在香港麥花臣場館舉行GX 《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會。鼓鼓最近來港接受《香港01》訪問宣傳：「我已經有七年冇嚟過香港搞演唱會，今次係同GX嚟搞，上次團體MP身份嚟已經係10年前。」他透露特別期待今次能夠在香港開演唱會，並表示：「有好多新創作同埋大家熟悉MP時期嘅歌，例如有：《我還是愛著你》、《認愛》等，所以喺演唱會裏面可以搵到好多回憶。」

鼓鼓與蕭秉治本月（22日）在麥花臣舉行GX 《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會。（資料照片）

鼓鼓最近來港接受《香港01》訪問宣傳演唱會。（葉志明攝）

鼓鼓自爆廣東話差變咗講「粗口」

被問到演唱會環節，他表示：「其實主要圍繞高雄演唱會嘅流程為主，會呈現當中嘅精華橋段，同時會準備前幾站演唱會沒有嘅歌單。」至於演唱廣東歌，他坦言：「一定會，歌名就先唔講，係一個男歌手。」至於香港歌迷與台灣歌迷的差別，他說：「因為我哋講廣東話唔係幾好，香港歌迷同我一路講廣東話我都唔係幾識聽，但係覺得個語氣聽起嚟就好可愛。」他笑言：「我淨係識講洗手間、邊一度，同埋介紹自己，好簡單嘅廣東話！」他指以前經常說錯廣東話，唔覺意講錯「粗口」，並表示：「盡力就好，我都唔知其實我講緊啲咩。」

鼓鼓透露今次香港演唱會主要圍繞高雄演唱會嘅流程為主。（葉志明攝）

鼓鼓指以前經常說錯廣東話，唔覺意講錯「粗口」。（葉志明攝）

透露有望與郭富城合作齊跳舞

談及過去在香港舉行演唱會難忘的地方，他透露：「10年前MP喺香港做演唱會嘅時候，嗰個地方係一個溜冰場，所以覺得嗰陣時好凍，綵排到到演唱會正式開始都覺得好凍，都係一個好難忘嘅經驗。」被問到最想合作的香港歌手，他直言：「係郭富城，希望可以同佢一齊跳舞完成呢個願望。」他繼續指這次演唱會的流程非常豐富，大概會唱兩小時。至於嘉賓方面，他則說：「如果有嘉賓的話，要重新安排歌單結構，所以唔會有太多時間去排。」

鼓鼓望與郭富城跳舞。（葉志明攝）

憶述變solo歌手點滴

談及過往曾經擔任過樂團成員，也有試過轉變成為跳唱歌手，甚至個人發展，問到最辛酸的階段，他說：「我都係覺得solo比較辛酸，因為以前喺團體係屬於DJ身份，平時比較做嘅工作係幕後為主，主要負責製作，同埋樂器嘅運用，仲有編曲同寫歌，唔太識得去講嘢，但係solo就係所有嘢都要呈現，喺觀眾眼前，所以要學習講嘢，要學習同傳媒去傾偈聊天，要好有邏輯咁樣去回答。」另外他指自己從來想過要做歌手，並續指：「我以前係鼓手，所以一直用咗好多時間去練習唱歌，到而家為止都喺度學習唱歌。」他強調希望在每一張專輯讓歌迷聽到聲音運用的不同轉變。他分享當時是出第一張唱片才學習去跳舞，需要培養舞蹈的感覺。

鼓鼓希望在每一張專輯讓歌迷聽到聲音運用的不同轉變。（葉志明攝）

有計劃帶未婚妻去香港主題樂園玩

提到今年在演唱會環節當中與相戀11年的女朋友大元（林艾璇）求婚，他表示：「我女朋友幾年前同我講過想喺演唱會嗰度求婚，呢一個都係佢細個嘅夢想。其實呢一件事係好難實現，其實有好少歌手會喺演唱會當面求婚，所以需要好多個元素去跨越好多唔同嘅問題，其實自己都諗咗好耐幾時可以進行呢一件事，咁啱嗰陣高雄嘅演唱會又加場所以覺得呢個時候可以進行求婚。」

他強調生孩子計劃就順其自然，並透：「其實咁多年來我都唔係好鍾意講感情，就算同身邊嘅朋友都唔會特別討論，比較低調，我都係覺得兩個人嘅事，但係我女朋友其實係一個好鍾意分享嘅人，所以今次嘅求婚佢特別開心，終於可以畀佢高調一次。」他直言希望今次香港演唱會未婚妻能夠來欣賞，也希望帶她去迪士尼玩。

鼓鼓（左）曾大方放閃未婚妻大元。（IG@gboyswag_official）

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場地提供：天順上創文化