Linkin Park相隔7年加入女主音　惹樂迷負評：Chester是無可替代

美國搖滾樂隊Linkin Park的主音Chester Bennington於2017年在家中上吊自殺，終年41歲，消息震驚全球，而Linkin Park亦就此宣布停擺。不過相隔7年，日前宣布樂隊Dead Sara的主音Emily Armstrong加入成為主音，希望能帶著Chester的精神傳承下去，同時推出新單曲《The Emptiness Machine》，並宣布11月推出全新專輯《Start From Zero》。

Linkin Park宣布Emily Armstrong加入成為主音。（IG圖片）

對於Linkin Park自Chester離世後踏上新旅程，Joe Hahn受訪時表示：「失去一個家人所帶來的黑暗，讓我們不曉得還可以走得多久或多遠，所以這幾年來，我們一直在理解這部分的感受是什麼，我們不想讓大家失望。」

Linkin Park的主音Chester Bennington於2017年在家中上吊自殺，終年41歲，消息震驚全球，而Linkin Park亦就此宣布停擺。（Getty Images）

不過對於加入新成員，有大批忠實樂迷都認為加入女主音的做法並不恰當，更有人指雖然Emily Armstrong很好，但始終不能取代Chester：「Chester是無可替代」，亦有很多人都留言表示如果Linkin Park有新主音就應該只唱新歌，但Linkin Park的舊歌就不應該繼續唱下去，並指這樣是對Chester的尊重。