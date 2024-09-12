VMAs2024｜Katy Perry濕身Look艷壓紅地氈　有歌手著只穿性感內衣

2024年的MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）於美國時間9月11日晚在紐約UBS競技場舉行，今年頒獎典禮由Megan Thee Stallion擔任主持，有大批歌手都悉心打扮現身紅地氈，當中以濕身造型亮相的Katy Perry就成為全場焦點，Sabrina Carpenter、Lisa@BLACKPINK等亦以性感晚裝示人，更有歌手著只穿性感內衣走上紅地氈。

Katy Perry濕身Look好性感！（VCG）

帶埋老公嚟放閃。（VCG）

Orlando Bloom依然好型！（VCG）

Katy大曬下背的QR Code紋身，讓現場人士及觀眾掃Code進入其官方網站。（VCG）

強勢回歸的Katy Perry以濕身造型亮相紅地氈，上身僅穿bra top，將其Fit爆火辣身材表露無遺，輕易成為全場焦點。她帶同老公Orlando Bloom一同走上紅地氈，兩人更甜蜜親吻放閃。另外，Katy大曬下背的QR Code紋身，讓現場人士及觀眾掃Code進入其官方網站，同時可以預購即將推出的新專輯，宣傳手法獲得網民大讚。

Lisa@BLACKPINK。（VCG）

神秘又性感！（VCG）

早前推出了單曲的Lisa@BLACKPINK驚喜以「沙丘」造型現身，馬甲裝突顯了Lisa的纖腰，加上頭巾，性感得來帶點性感，艷壓紅地氈。

Addison Rae。（VCG）

內衣嘅設計好獨特。（VCG）

網紅歌手Addison Rae就以白色性感內衣造型現身，算是全場最性感的女歌手。

Taylor Swift。（VCG）

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天后Taylor Swift則以Dior 2025早春系列的格紋馬甲裝登場，上身為緊身黃黑格仔馬甲，下身配搭長裙襬，襯上黑色皮革膝長靴及煙燻眼妝，展現女王氣場。

人氣急升的Sabrina Carpenter以露肩高貴晚裝亮相。（VCG）

Tinashe。（VCG）

Tyla。（VCG）

GloRilla。（VCG）

Paris Hilton。（VCG）

Tate McRae。（VCG）

Lil Nas X。（VCG）

Anitta。（VCG）