Linkin Park重組Chester兒子鬧爆抹去父親成就　女主音被指信邪教

美國搖滾樂隊Linkin Park的主音Chester Bennington於2017年在家中上吊自殺，終年41歲，消息震驚全球，而Linkin Park亦就此宣布停擺。如今相隔7年，日前宣布加入女主音重組，推出新歌及舉行巡迴演唱會，可惜負評如潮。而Chester的兒子亦公開發文抨擊Mike Shinoda找女歌手頂替主唱位置很不厚道，更質疑樂隊一連串的決定是在「悄然抹去父親的生命和成就」。

Linkin Park的主音Chester Bennington於2017年在家中上吊自殺，終年41歲，消息震驚全球，而Linkin Park亦就此宣布停擺。（Getty Images）

Linkin Park宣布Emily Armstrong加入成為主音。（IG圖片）

Linkin Park宣布重組後，結他手Brad Delson表示他不會參與巡演，加上鼓手Rob Bourdon沒有回歸，表演期間樂隊中的元祖成員只餘下 Mike Shinoda、Dave Farrell 及 Joe Hahn。對此，有不少Linkin Park忠實歌迷都認為重組後的樂隊，已不算是Linkin Park。

Chester兒子鬧爆重組是抹去父親Chester Bennington的成就。（IG圖片）

Chester雖然易經離開我們，但仍然有大批歌迷認為他是無可取替的。（VCG）

另外，新加入的女主音Emily Armstrong就被質疑是山達基教成員，並曾經公開出庭支持強姦犯Danny Masterson而引起極大迴響。不過近日Emily就公開澄清自己當年視Danny為朋友才到法院旁聽，並指事後非常後悔自己的決定。而充滿爭議的科學教山達基教，在德國被判為「違反憲法」，在法國被認為是邪教。事件傳出後，網民反映兩極，有人認為Linkin Park不只是屬於Chester的，不過亦有人表示Emily不適合加入Linkin Park，無論感染力及唱功都跟Chester有很大距離。