全美一叮｜55歲平凡清潔工憑驚人唱功奪冠　網民讚勁勵志實至名歸

美國綜藝節目《全美一叮》（America's Got Talent）一向受世界各地的觀眾歡迎，第19季冠軍戰於日前舉行，55歲校園清潔工Richard Goodall驚喜奪冠。有大批網民都大讚Richard的驚人唱功實至名歸，其故事亦令人感動。

55歲校園清潔工Richard Goodall驚喜奪冠。（節目畫面）

Richard在海選中一開口便驚艷全場。（節目畫面）

現年55歲的Richard生活在美國印第安納州，從小到大從來沒有離開過家鄉。雖然曾經夢想成為歌手，但高中畢業後，家裡無法負擔大學學費而在學校當清潔工，一做便是23年。Richard曾透露多年來經常有人嫌棄他的工作，但自己很享受清潔帶來的成就感，更會唱歌給學生聽。妻子離世後，Richard經常在工作期間戴上耳機，邊清潔邊唱歌，靠音樂度過低潮，有很多學生都大讚Richard唱得好，更因而變成學校紅人。

Richard獻唱《Don't Stop Believin'》獲得原唱Steve Perry讚好。（節目畫面）

其後有老師將Richard獻唱《Don't Stop Believin'》的片段分享到TikTok，片段短時間內獲得過百萬讚好，就連原唱Steve Perry都有讚好，更因而獲得《全美一叮》的海選邀請。在表演期間，Richard一開口邊驚艷全場，而評判之一的Heidi Klum更將「黃金按鈕」（Golden buzzer）獻給Richard，讓他直接進入決賽。

全場轟動。（節目畫面）

評判之一的Heidi Klum更將「黃金按鈕」（Golden buzzer）獻給Richard，讓他直接進入決賽。（節目畫面）

有不少人認為Richard追夢的故事令人感動，隨即有人發起眾籌，為他籌錢好讓他繼續參加比賽，就連學校的學生、老師及校長都拍攝了應援片段，為他打氣。Richard在決賽中，更得到樂隊Journey的結他手Neal Schon擔任表演嘉賓與Richard一同表演。最後Richard憑驚人唱功而奪得冠軍，有大批網民都指被感動得邊看邊喊。