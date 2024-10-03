Coldplay香港演唱會搶飛攻略｜最平$399有得睇　附票價+座位表

英國殿堂級樂隊Coldplay上月宣布2025年4月9、11及12日，在啟德體育園連開3場巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。門票將於10月7日開始分批優先訂票，並於10月10日公開發售，而主辦單位今日（3日）公開了購票詳情、票價及座位表。

Coldplay明年殺入啟德體育園開騷。（IG圖片）

《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》開始U型舞台，並分了7種票價，包括：$399（座位）、$699（座位）、$999（座位）、$1299（座位）、$1699（座位）、$1399（企位）及$2099（座位）。

主辦單位Live Nation今日（3日）公開了購票詳情。（IG圖片）

另外，更設有升級體驗，最貴的VIP體驗價錢為$6599，當中包括了$2099較佳坐位門票一張、獨家後台參觀體驗、演出前在Coldplay即將表演的舞台上拍照、特設座位接送專員、Ultimate Spheres體驗獨家周邊禮品、Coldplay特別設計環保禮品、Coldplay環保手帶一條及專用周邊櫃檯。

點擊下圖看詳細升級VIP體驗價錢：

有不少國際歌手或樂隊舉行巡回演唱會時，都會特別關照忠粉，並開始「藝人優先訂票」連結，讓歌迷預先登記，比公開發售較早搶飛。歌迷登記完之後，就會收到電郵確認，在「藝人優先訂票」10月7日前一天收到代碼。

大家記得mark定日子搶飛！（IG圖片）

Coldplay演唱會詳情如下：

日期：2025年4月9,11,12日

地點：啟德體育園

票價：$1399（企位）

$399、$699、$999、$1299、$1699及$2099（座位）

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日