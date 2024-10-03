專訪｜Nowhere Boys成軍邁入第十年冇諗過要紅：有人聽已經贏咗

成軍即將邁入第十個年頭，Nowhere Boys即將於10月4-5日，在假西九文化區藝術公園自由空間大盒The Box舉行演唱會「NOWHERE BOYS 《US》LIVE 2024」。五位大男孩將會化身為不同角色，以獨有的呈現方式，帶領樂迷進入屬於大家的城堡，一起經歷一場奇妙又治愈之旅。回顧入行十年，五人仍然自由自我，高唱屬於他們的歌曲，證明只要純粹熱愛音樂，亦能殺出下一個十年。



撰文：關穎賢

攝影：葉志明



Nowhere Boys即將於10月4-5日，在假西九文化區藝術公園自由空間大盒The Box舉行演唱會「NOWHERE BOYS 《US》LIVE 2024」。（葉志明攝）

今次演唱會較過往不同，Nowhere Boys特設四面台，以5個角色包括戰士、魔法師、探險家、治療師及瘋子來呈現不同的主題，讓樂迷隨著不同章節攜手走過一段特別的旅程。提到過去舉行多次演唱會，今次最想樂迷欣賞過後能夠帶到甚麼離場，五人直言有很多人看Live show都是尋求一種發洩，所以希望能夠帶領大家去釋放壓力，一直以來都是想給予大家舒服開心溫暖的能量。

Nowhere Boys成軍即將邁入第十個年頭。（葉志明攝）

由2015年出到至今，Nowhere Boys一向走電影式搖滾（Cinematic Rock）風格，在維持風格期間同時嘗試不同的曲風，更推出了情歌。即將邁入成軍10年，五人都表示慶幸大家仍能保持到做男孩的心，儘管大家有了丈夫或父親的身份，都能盡情揮灑熱血，問到如何維持到這顆純真的心，漁佬二話不說：「個人幼稚啲，簡單啲就得！」，而Van就認為雖然十年聽起來很長，但大家還在不斷探索，還未厭倦正在做的事。

問到如何維持到這顆純真的心，漁佬二話不說：「個人幼稚啲，簡單啲就得！」（葉志明攝）

Van就認為雖然十年聽起來很長，但大家還在不斷探索，還未厭倦正在做的事。（葉志明攝）

有誰不想做自己想做的事？開了個頭，如何堅持下去才是最大考驗。Ken坦言音樂對大家來說是一件很好玩的事，幾乎每次jam歌夾band都會有新體驗：「因為件事好好玩，所以我哋並唔係要刻意去保持熱誠，大家都已經有默契，根本唔需要太用力就做到一件事。」亦指五人能夠聚在一起的原因，就是五人互相合作互補，同時從中探索及發掘新事物和化學作用。Nate認為大家經過十年的洗禮，確實成熟了不少，更珍惜五人的情誼，能夾band開騷十年看似簡單，但其實難能可貴。回顧這十年間各自的轉變，大家都異口同聲認為一向較寡言的Hansun開朗了不少。

Nate認為大家經過十年的洗禮，確實成熟了不少，更珍惜五人的情誼，能夾band開騷十年看似簡單，但其實難能可貴。（葉志明攝）

回顧這十年間各自的轉變，大家都異口同聲認為一向較寡言的Hansun開朗了不少。（葉志明攝）

提到做音樂搵唔到食，又如何保持熱情，漁佬認為這可能是關乎生計的問題，由於五人都有正職，所以即使冇糧出，大家都能生活得到。Nate表示：「其實件事好純粹，我哋就係想彈嘢，開始組band冇諗住要出名。最重要係上到台感受到互相感染，已經正過紅，正過贏獎，如果有人聽，感覺已經贏咗。」

Nowhere Boys在音樂方面的終極目標，即使到香港意外的不同地方出騷。（葉志明攝）

問到Nowhere Boys在音樂方面的終極目標，Hansun直言最想到香港意外的不同地方出騷。Van聞言即指有很多樂迷看完Nowhere Boys的Live show都帶著很多好好的能量離開，目標就是想這個人數日漸增大：「想由indie圈，變成Mass market嘅Circle，覺得我哋幫到好多人，想畀到好多energy大家。」Nate認為成熟了亦背負著多一份責任：「細個好多嘢都係圍繞自己，長大咗需要為其他人做事，想帶快樂畀其他人，同時間喺創作上都會成熟很多，亦多咗一個purpose。」