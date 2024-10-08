Eminem榮升祖父MV公開女兒懷孕超聲波照　新歌表達愛女之心極催淚

即將踏入52歲的Eminem縱橫樂壇多年，出道至今獲獎無數，專輯在全球銷量累積超過2.2億，更被封為「饒舌之神」。近年7月推出第12張專輯《The Death of Slim Shady》大獲好評，而當中與合作無間的Skylar Gray合作的歌曲《Temporary》於日前推出了MV，大批樂迷表示極催淚。

Eminem新歌《Temporary》於日前推出了MV。（IG圖片）

MV中有大量Hailie童年時期的珍貴成長片段。（MV畫面）

Eminem一向都非常愛錫女兒Hailie。（MV畫面）

《Temporary》是Eminem獻給女兒Hailie的歌曲，MV中有大量Hailie童年時期的珍貴成長片段，更收錄了Eminem在Hailie婚禮當日牽著女兒走的畫面。MV最後Hailie拿著球衣送給Eminem，宣布懷孕的消息，球衣背面印有「Grandpa」字樣，Eminem看到後非常驚喜，更向鏡頭展示超聲波照。

Eminem早前嫁女。（MV畫面）

MV記錄了Eminem在Hailie婚禮當日牽著女兒走的畫面。（MV畫面）

Eminem在MV中公開了女兒婚禮的片段。（MV畫面）

MV最後Hailie拿著球衣送給Eminem，宣布懷孕的消息，球衣背面印有「Grandpa」字樣。（MV畫面）

Eminem一向都非常愛錫女兒Hailie，過去更以歌表達愛女之心，包括《Hailie's Song》、《Mockingbird》等。根據《Temporary》中的歌詞，Eminem表示這首歌曲是讓Hailie在他離世時聽的，以此記著他對女兒的愛，Eminem更指：「這首是我寫過最難過的歌。」有大批樂迷看到MV後，都紛紛表示歌曲給MV畫面非常感人催淚。