Diddy涉嫌指使槍殺饒舌巨星2PAC　搶手曾爆收錢700萬買兇殺人

美國饒舌天王Diddy近期因連串性罪行、人口販賣等而被捕候審，隨時面臨終身監禁。近日愈來愈多爆料，有指Diddy另涉30年前謀殺美國饒舌巨星Tupac Shakur的案件，引起極大迴響。

Diddy涉30年前謀殺美國饒舌巨星Tupac Shakur的案件。（Getty images）

西岸傳奇Rapper 2PAC（本名Tupac Shakur）於1996年9月13日在拉斯維加斯街頭連中四槍，搶救後最終返魂乏術，終年25歲。27年來兇手一直逍遙法外，這宗懸案成為饒舌音樂史上一個轉折，2PAC死後一直影響着嘻哈界，直至去年街頭幫派頭目Duane "Keffe D" Davis承認犯案而被捕。

西岸傳奇Rapper 2PAC於1996年9月13日在拉斯維加斯街頭連中四槍，搶救後最終返魂乏術，終年25歲。（IG圖片）

根據外媒報道，有指2PAC的家人日前意聘請強大律師團隊，重新調查案件，要查出Diddy與槍殺案是否有關聯。美國相關部門一份報告指出，早於2008年承認犯案的Duane曾經提及Diddy「買兇殺人」，更向他提供100萬美元（約770萬港元），要他解決2PAC。雖然Diddy就事件多次否認，但知名犯罪現場調查員Sheryl McCollum認為，當年2PAC在車中被槍殺，明顯只有關係密切的人才會清楚他當日的確切行程，所以與他關係密切的Diddy嫌疑極大。