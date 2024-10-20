Liam Payne墮樓身亡前曾邀兩女粉絲入房　酒店員工被爆提供毒品

英國男團One Direction前成員Liam Payne前日（16日）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓死亡，終年31歲。當地警方透露Liam死前身處的酒店房間有多種非處方藥物，初步推測Liam墮樓前曾吸毒並產生幻覺。

Liam Paynee周三（16日）在阿根廷一間酒店墮樓亡，終年31歲。

Liam死前數小時，於TikTok分享與網紅女友Kate Cassidy吃早餐的短片。（TikTOk）

據當地警方指，Liam使用過一種名為「Cristal」的藥物，該藥物會令使用者有劇烈情緒波動，並且有機會變得具有攻擊性。從早前警方公開於Liam房間拍攝的照片中發現，房間一片凌亂，電視被打爛，還有一些與藥物有關的用具，警方有理由相信Liam從3樓陽台躍下似是受毒品效果而產生幻覺做出不正常的行為。檢察官經初步調查後，懷疑有酒店員工向Liam提供藥物，不過酒店方面暫時未有就傳聞作出回應。

粉絲聚集悼念Liam Payne。（VCG）

另外，Liam墮樓身亡後當地警方曾邀請兩名阿根庭女子落口供。據指Liam死前幾小時曾邀請兩女粉絲入房，分別是31歲的Aldana Serrano與27歲的Lucila Goitea。她們於Liam離世當日的早上11時30分獲邀進入他的豪華套房，直至下午4時才離開，兩人得悉Liam墮樓身亡後大受打擊。