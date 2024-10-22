AGA新歌MV轉足10個造型反差極大　吊威也吊足兩個鐘：拗到腰痛

AGA 江海迦全新概念大碟《Writer’s Block》第二首單曲〈Unfamiliar City 陌生之城〉現已於各大平台上架。今次續寫上一部曲〈DRUNK DIAL〉的故事，AGA在新歌MV中前所未有地幻變出十個不同造型，遊蕩於陌生之城，尋回獨自一人的快樂。拍攝團隊這次更遠赴台灣取景，邀得實力派新星演員李沐在片尾驚喜出現，讓人期待後續劇情發展。

〈Unfamiliar City 陌生之城〉續寫上一部曲〈DRUNK DIAL〉的故事。

AGA 在《Writer’s Block》中飾演 203 室住客，〈Unfamiliar City 陌生之城〉由 AGA 作曲，許弘毅填詞，寫出〈DRUNK DIAL〉未能接通後，女生必須重新找到自己的世界及找尋快樂的心境。新歌 MV 與 AGA 相熟導演 Sheng Wong 再度合作，首次於同一 MV 中擁有十個造型之多，配合 CG 製作出華麗眩目的視覺效果，打造出超現實的夢幻感 MV。復古感 AGA、童話感 AGA、Boyish AGA、少女感 AGA……等等的十個造型，每個造型均刷新觀眾的想像，呈現 AGA 形象的多變及可能性，讓人耳目一新，驚歎不已。

AGA在MV中變換了10款造型！

有復古感 AGA、童話感 AGA、Boyish AGA、少女感 AGA……等等。

希望呈現出不同感覺，讓大家見到AGA的多變。

這次 MV 遠赴台灣取景，其中一個主要原因是因為在台南林百貨的著名古董指針式電梯，與《Writer’s Block》內所幻想的古董電梯不謀而合，成了 MV 內最標誌性的視覺元素之一。另外除了林百貨的電梯，台南全美戲院亦是神來之筆，該院保留老戲院座位，MV 中 AGA 以復古造型獨坐在戲院看戲一幕，彷彿有打破時空界限之感，更顯歌曲及 MV 的異想天開和迷失。

AGA遠赴台灣，去台南林百貨的著名古董指針式電梯以及全美戲院取景。

AGA 以復古造型獨坐在戲院看戲一幕，彷彿有打破時空界限之感。

AGA 為這次 MV 拍攝下足苦功，更首次吊威也接近兩小時之久。AGA說：「因為 MV 情節要先拍升起再拍墜落，所以凌空吊威也拍攝時間比較長，拍升起的時候，因為長時間拍攝，一直要拗腰的動作，所以身體會比較痛，但在場有專業的人員一直在指導和幫忙，所以拍攝過程雖然長但很順利和放心。」

AGA為MV吊了兩小時威也，長期拗腰！

在 MV 末段，AGA 回到「Writer's Block」，在古董升降機遇見台灣演員李沐飾演的另一位住客，影片完結於兩人的相遇，為《Writer’s Block》下一章留下懸疑的省略號！