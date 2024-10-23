米高積遜仍然在生？ 網絡瘋傳10.24將復活　大爆Diddy事件真相

一代流行天王米高積遜（Michael Jackson）離世15年，對於他的死因一直都有不同的說法。大批相信陰謀論的人就認為米高積遜是因為想脫離光明會而假死，亦有人覺得米高積遜的死有很多疑點，懷疑是光明會怕米高積遜會揭露組織的暗黑秘密而滅口。近日在討論區X（前身為Twitter）就竟然瘋傳，米高積遜仍在生，更即將於10月24日「復活」兼回歸。

一代流行天王米高積遜（Michael Jackson）離世15年，對於他的死因一直都有不同的說法。（VCG）

美國饒舌天王Diddy上月被控性侵、販賣人口等多項性罪行，早前有120名受害者指控他性侵，Diddy或面臨終身監禁。有指Diddy經常舉行性愛派對，參與派對大部分都是荷里活名人及巨星，事件爆出後，圈中多人被指與Diddy關係密切，包括Usher、Beyoncé、Jay-Z、里安納度狄卡比奧、Jennifer Lopez等。

美國饒舌天王Diddy上月被控性侵、販賣人口等多項性罪行，早前有120名受害者指控他性侵，Diddy或面臨終身監禁。（Getty images）

至於為何Diddy事件會牽涉的已故流行天王米高積遜？外媒爆出Diddy的豪宅有暗藏多條秘道，警方沒有進一步公開更多有關秘道的資訊。有網民在X大爆其中一條秘道是通往米高積遜的住所，陰謀論者更瘋傳Diddy與米高積遜的死有關。最奇怪的事，近日在討論區X（前身為Twitter）就竟然瘋傳，米高積遜仍在生，更即將於10月24日「復活」兼回歸。更表示米高積遜將會大爆Diddy事件真相，還有圈中戀童癖者究竟有誰，消息震驚大批網民，更引起熱議。

近日在討論區X（前身為Twitter）就竟然瘋傳，米高積遜仍在生，更即將於10月24日「復活」兼回歸。（X）

其實有不少傳言都表示米高積遜的死跟光明會有關，被指生前是光明會成員的米高積遜，曾多次透過音樂及專輯封面來揭示自己活在陰謀和恐懼之中，有人推論他不甘繼續成為扯線公仔，極力擺脫光明會，可惜反抗需要付出沉重代價。

MJ於1991年推出專輯《Dangerous》，封面暗藏大量有關光明會的神秘訊息。（專輯封面）

米高積遜於2009年6月25日被發現在美國寓所猝逝，死因一直有不少說法，當中包括因壓力太大而濫藥所致等。米高積遜的死來得突然，有大量陰謀論者認為一切都跟光明會有關，亦有人指米高積遜仍然在生，故意製造假死來隱姓埋名。

有人指米高積遜仍然在生，故意製造假死來隱姓埋名。(VCG)

有陰謀論者聽返報警電話錄音，有一名男子打去911報案，但報案時沒有說肇事者的名字，只說有名男子有生命危險，警方接報到場去到MJ的住所。其後MJ離世的時候，家中的CCTV及病歷全部離奇消失。最吊詭的是，葬禮上沒有瞻仰遺容的儀式。至於為MJ過量注射過多劑量藥物的醫生Conrad Murray，被指是有錢使得鬼推磨才做出這件事。

如果將《This Is It》倒轉播放的話，歌詞驚現「I'm not dead（我沒有死）」、「I'm alive（我仍在生）」等驚人訊息。（網上圖片）

收錄在MJ離世後，於2009年10月26日推出的最後一張專輯《This Is It》中的同名歌曲，如果將這首歌倒轉播放的話，歌詞驚現「誰在笑？我聽到的（Who's laughing I hear you all）」、「I'm not dead（我沒有死）」、「想念我嗎？（Miss me?）」、「I'm alive（我仍在生）」、「他們想去相信（They wanna believe）」對於倒轉播放都能夠拼到完整詞語和句子，有大量網民感到極為驚訝，更認為這是MJ向歌迷傳達的最後訊息，不過有半信半疑的網民就表示這歌訊息極為心寒。