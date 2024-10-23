得悉好友Liam Payne墮樓身亡情緒崩潰　Zayn宣布巡演延期

英國男團One Direction前成員Liam Payne於本月16日，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓死亡，終年31歲。日前警方毒理報告顯示，Liam Payne體內驗出多種藥物成份，包括一種名為「粉紅可卡因」（Pink Cocaine）混合毒品。對於Liam的離世，前隊友Zayn難過極致，消息指其家人甚至不敢讓他獨處，他更因而決定將即將展開的美國巡迴演唱會延期。

Liam Payne於本月16日在阿根廷一間酒店墮樓亡，終年31歲。（Getty Images）

Zayn在IG限時動態發文表示：「由於本周經歷令人心碎的痛失，我決定推遲《STAIRWAY TO THE SKY》的美國巡迴，時間將重新安排至一月。詳情將在未來的幾天內確定，我也會立即公開訊息。你手上的門票可以延續使用，我愛你們，謝謝大家的理解。」

Liam前隊友Zayn。（Getty Images）

Zayn宣佈將巡演延期。（IG圖片）

據外媒報道，消息人士透露，Zayn得知消息後非常震驚，幾乎情緒崩潰。雖然Zayn過去與Liam彼此之間曾存在問題，兩人亦已經有一段時間沒有聯絡，但兩人仍互相尊重。另外，Zayn亦分享了自己在Liam懷中睡覺的照片，並表示寫道：「我愛你兄弟，當我17歲想家時，你總是以積極的心態和安慰的微笑陪在我身邊，讓我知道你是我的朋友，我是被愛的。」

Zayn發文悼念Liam。（IG圖片）