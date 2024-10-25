劉德華巡迴演唱會馬來西亞站　48歲李心潔素顏四眼妹造型勁可愛

《今天is the day劉德華巡迴演唱會》，繼早前新加坡演出之後，昨晚（24/10）在吉隆坡展開四日演唱之旅。直至昨日為止已開了45場show的華仔越唱越起勁，當地觀眾對華仔亦份外熱情，連華仔也連番稱讚fans說：「冇得頂！」更坦言返到馬來西亞好像見到很多家人一樣，既開心又親切。而居於當地的導演彭順和太太李心潔也拍拖捧場，為華仔打氣。

今次劉德華四場馬來西亞演唱會門票，一開售兩小時內已售罄。（大會提供）

華仔為彭順演出的新戲《危機航線》仍在熱映中，難得彭導這晚作為座上客；華仔正好送上電影的推廣歌《親愛的小孩》，跟現場觀眾一起分享這首作品，而整個晚上彭順和太太李心潔也被現場的氣氛感染，樂在其中。有趣是，現年48歲的影后李心潔，以素顏亮相，配上一副大框眼鏡，造型相當可愛。

48歲的影后李心潔，以素顏亮相，配上一副大框眼鏡，造型相當可愛。（大會提供）

導演彭順與太太李心潔定居大馬。（大會提供）

場面震撼，視覺效果一流。（大會提供）

至於劉德華，雖然已超過四個年頭沒有跟馬來西亞的觀眾見面，今次四場門票，早前一開售兩小時內已售罄，可見大家對華仔這次演出期待萬分。為答謝大家對他的愛戴，華仔特別選唱了當地fans最愛、最熱的一首歌曲《世界第一等》，這曲更在過去44場巡迴演唱演會中首次獻唱。音樂響起，全場觀眾即吶喊起來，跟著華仔一起高歌，再次掀起一番高潮。同樣感到興奮的華仔也不忘舉起手指公讚賞大家「冇得頂！」

劉德華狀態大勇，至今已唱足45場。（大會提供）

不同地方的演出，歌單和造型都有所調整。（大會提供）

向來視fans為家人的華仔，這次回到馬來西亞開show，坦言感覺好像見到很多、很多的家人。雖然未來日子未必可以開這麼多場次的演唱會，但希望在歌迷會也可以跟大家常見面。