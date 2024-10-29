專訪｜VIVA新歌MV破60萬點擊狂喜　Ada揭張敬軒拍廣告小習慣

英皇新女團「VIVA」，四名成員分別為：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（VALC）。VIVA最近接受《香港01》 專訪宣傳今年第三首主打歌《Morning Call》，Carina分享最初收到Demo的時候已經知道這一首廣告歌，並表示：「呢一首係早餐嘅廣告歌，想叫大家起身，節奏嚟講都會比較輕快。」她指錄製新歌最大的困難是挑戰低音，並笑言：「我唱男歌手嘅歌特別有呢個感覺，對我練習嚟講係好有用。」

VIVA最近接受《香港01》 專訪宣傳今年第三首主打歌《Morning Call》。（葉志明攝）

VALC第二次創作寫Rap

Macy指希望透過這首歌能夠感染聽眾，傳達一種正能量的感覺。她分享這次新歌錄製有別上一首與韓國頂級製作班底合作的歌曲《Topic Killa》，原因是：「始終語言方面比較能夠溝通，同監製錄音又會方便啲，對於我嚟講壓力冇咁大。」VALC續說：「今次係我第二次創作寫Rap ，我去到錄音嗰一日就Ada錄完先，去到嘅時候監製就問我係咪真係會寫Rap份歌詞。」她透露大概花了兩小時就完成這一份Rap的歌詞。

Macy指希望透過《Morning Call》能夠感染聽眾，傳達一種正能量的感覺。（葉志明攝）

VALC透露大概花了兩小時就完成這一份Rap的歌詞。（葉志明攝）

Ada表示：「今次呢首歌好多部份都係合唱，自己處理嘅部份都係低音，對於低音嚟講我可以處理得到，監製Gareth（陳巧威）覺得我太惡，教我點樣再sweet啲去演繹。」她更一更笑言：「監製有命令我一定要笑住去錄音。」

Ada指監製命令她一定要笑住去錄音。（葉志明攝）

MV中各有特定不同角色

被問到MV的拍攝特別之處，VIVA異口同聲表示：「透過呢一個MV能夠更加了解大家唔同嘅性格，進一步去了解每一個成員諗緊啲乜嘢。」她們續指MV中每個人都有特定的角色，並表示：「有啲成員有超能力，好似飛天小女警咁角色。」至於MV的拍攝靈感取向是否會參考師姐容祖兒昔日的經典廣告歌，VALC說：「我哋呢首MV就冇參考容祖兒以前啲作品，係完全新嘅創作靈感。」

VALC指新歌冇參考容祖兒以前啲作品。（葉志明攝）

Carina預告下年VIVA會推出慢歌

談及有關於今年音樂發展的取向主打快歌為主，Carina表示：「其實我哋都諗緊去製作一首慢歌，今年出嘅三首歌都有跳舞嘅部份，冇乜機會靜靜地企喺度唱歌，所以我哋構思可能下年會有呢個機會。」VALC坦言也希望收到黃偉文親自操刀填詞的作品，並表示：「如果有呢個機會，我哋一定會好好珍惜。」她也分享特別希望與林家謙和Serrini合作。至於新歌《Morning Call》僅推出三個禮拜，已經有60萬點擊，Carina表示：「今次係第一次喺香港度錄歌同埋拍MV，所以有咁嘅成績都好開心。」講到是否有信心爭奪今年新人獎項，Ada說：「我哋享受嘅過程多啲，做到自己想做嘅嘢已經足夠！」

Carina透露團隊正構思去做慢歌。（葉志明攝）

Ada揭張敬軒拍廣告小習慣

被問到今年首次與師兄張敬軒合作共同拍攝廣告，她們異口同聲表示：「好記得嗰一次係我哋喺韓國特登飛返嚟拍，嗰次係我哋人生第一次拍廣告。」Carina說：「第一次同張敬軒合作，見到佢有好多唔同嘅表情，好似喺度表演咁樣，仲有一啲共同入鏡嘅情節。」Ada透露張敬軒拍攝廣告有一個小習慣：「準備speaker去播歌，工作嘅環境都可以大家輕鬆去愉快去做，所以唔會覺得同佢一齊做嘢有壓力，所有嘢都好順利同輕鬆。」

Ada透露張敬軒拍攝廣告會事前準備speaker去播歌。（葉志明攝）

大談與呂爵安合作拍片趣事

至於今年特別邀請呂爵安（Edan）拍攝跳舞短片，VALC憶述當天拍攝的情景：「嗰日睇電台撞到Edan，就即場邀請可唔可以一齊拍一個跳舞影片宣傳新歌。」Carina大讚Edan跳得相當好，並表示：「我哋拍嘅時候掛住望住鏡頭，結果影片拍完出嚟見到Edan做足功課，佢係一個C位嘅感覺，所以好開心。」VALC透露希望可以與林家謙合作拍攝跳舞短片，並分享：「當時我有做過佢嘅dancer，一齊跳《神奇的糊塗魔藥》，啲fans都跟住喺台下面一路跳舞，佢舞步都記得超級好，好搞笑又勤力嘅藝人！」

VIVA特別邀請呂爵安（Edan）拍攝跳舞短片。（IG圖片）

+ 19

VIVA Interview credit:

Hair

Ritz Lam Jeremy Wong

Kelvin Liu Taka Chung

Hiro Chow @myos_hair

Makeup

Cyrus Lee Makeup Team

Irene Hung

Davina Cheung

Wardrobe:

Carina:

Wardrobe @diesel @farfetch #Withfarfetch

Boots @r13 @farfetch

Macy:

Wardrobe @oceanus @farfetch #Withfarfetch

Boots @charleskeith_hk

Ada:

Wardrobe @diesel #dieselhk @blumarine @farfetch #Withfarfetch

Jewelry @marcellaleung_jewellery

Boots @charleskeith_hk

VALC:

Wardrobe @diesel #dieselhk

Jewelry @marcellaleung_jewellery

Stylist @pelilam @constance

Styling assistant @leungaying @kaficheung

Venue: 露營生活 Camplife