曹敏寶相隔八年再戰樂壇出新歌　自嘲中年：我都要貼近潮流

曹敏寶近年參加《中年好聲音》，再度重新得到樂迷的關注。她相隔八年推出全新作品《未結束的故事》剖白最赤裸的內心感受，並接受《香港01》訪問表示：「好開心搵到徐浩大哥同我合作，亦都搵到曾樂彤幫我手去填詞，佢哋都好好幫我構思我想表達啲咩。」她續指過去一年有收聽呂爵安的歌曲勉勵自己去前進，啟發自己繼續追求音樂夢想。她剖白心聲：「就算遇到高低起跌，只有一個人唔可以放棄就係自己，鼓勵大家要繼續前進，將困難變成一個課題。」

曹敏寶近年參加《中年好聲音》，再度重新得到樂迷的關注。（資料照片）

曹敏寶相隔八年推出全新作品《未結束的故事》。（資料照片）

曹敏寶自嘲中年要緊貼潮流

講到這首歌曲的製作，她說：「其實好搞笑嘅，我都已經中年，我都要貼近潮流，所以喺徐浩大哥身上學到好多嘢，都會分析好多樂壇嘅趨勢同埋唱歌嘅方法，希望可以融合而家嘅世代點樣去新潮啲，好開心錄音嘅過程都好順利！」講到兒子有否聽過新歌，她表示：「有啊，佢好好笑，我同班底傾歌詞嘅時候喺度錄音，佢就不斷喺後面唱我隻歌。」被問到MV的拍攝製作過程，她說：「今次MV喺室外拍攝，原本好擔心落雨唔知點算，嗰日天氣好好全個團隊都要曬太陽，拍攝過程好輕鬆，因為團隊都係以前舊公司嘅拍檔，大家都認識咗好耐好有默契。」她透露拍攝過程風勢十分強勁，更笑言：「啲頭髮都不斷飛。」

曹敏寶自嘲中年要貼近潮流。（資料照片）

曹敏寶透露拍攝MV過程風勢十分強勁，更笑言：「啲頭髮都不斷飛。」

曹敏寶預告下年會繼續出歌

談及是否希望角逐樂壇頒獎典禮獎項，她說：「首歌11月先出，就追唔切獎㗎啦！呢一首歌就冇諗咁多獎項嘅嘢，想用音樂作品去說話，希望自己八年後再出嘅新歌，大家就會留意，亦都會繼續做音樂，下年年頭就會再收下啲歌，我係歌手出道，最重要都係作品，希望將來都有機會參與樂壇嘅盛事。」曹敏寶現時所屬樂極文化有限公司，有望繼續投入音樂發展！