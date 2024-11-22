邱鋒澤歌衫贈樂迷當聖誕禮物 12月14，15來港兩日見粉絲

出道十週年的新加坡創作歌手邱鋒澤，受邀來港與Fans見面，他率先12月14日於新城市廣場舉行邱鋒澤《COlOR Free》簽唱會，然重於12月15日舉行重活動「COlOR Time 2024 邱鋒澤香港粉絲見面會」，提早與香港Fans開聖誕Party！

早前推出新歌《碎了</3》的歌手邱鋒澤，他揚言希望全場大合唱，仲叮囑Fans「溫書」才進場：「很開心大家喜歡這首歌，我第一次在香港慶唱，可能會有點緊張，但如果聽到歌迷們合唱的聲音，應該可以放鬆心情表演。今次我盡量多留時間跟大家互動，未來有機會的話希望可以多多跟香港的鋒蜜見面。」

聖誕節舉行在即，邱鋒澤表示聖誕節應該會是在工作及創作歌曲中度過，呢次提早與香港粉絲慶祝，準備好驚喜與大家開Party：「其實我不太懂過節日，可以跟大家一起就好了，大家開心盡興。我的聖誕願望是希望10週年專輯《COlOR Free》專輯大賣，也想給大家更多的歌曲及巡迴演出。第二個願望就希望更多有才華的藝人加入公司，這會是最好的禮物！」

早前邱鋒澤在Fans聚會中送出歌衫作為禮物，香港樂迷非常期待在「COlOR Time 2024香港粉絲見面會」中收到「大禮」：「我應該會跟大家玩遊戲、拍照，這次見面會我們有特別為香港鋒蜜準備驚喜，獎品就請大家多多期待囉！」

此外，邱鋒澤呢次來港行程匆匆，於12月14日於新城市廣場舉辦邱鋒澤《COlOR Free》簽唱會，為新歌做勢外，更把握機會為樂迷簽名，報答粉絲過去十年的支持：「難得可以為大家簽名，我不怕簽到手軟，最緊要大家開心。」

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「COlOR Time 2024 邱鋒澤香港粉絲見面會」票價：

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售票日期：

Feng Ze OFFICIAL FANCLUB 優先購票｜29 / 11 / 2024 (五) 11am-11:59pm （數量有限，售完為止）

公開發售 ｜ 2 / 12 / 2024 (一) 12:00pm