Liam Payne被爆露台逃走失足墮樓致死　外媒認為酒店應負上責任

英國男團One Direction前成員Liam Payne，於上月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓死亡，終年31歲。其家人上周在英國白金漢郡教堂舉行喪禮，四位昔日隊友9年後聚頭送別Liam最後一程。不過對於Liam的死因謠言滿天飛，有傳他跳樓自殺身亡，近日事件有新進展，有英國傳媒公開酒店的閉路電視截圖，Liam疑因企圖從露台逃離酒店房而導致悲劇發生。

Liam Payne於本月16日在阿根廷一間酒店墮樓亡，終年31歲。（Getty Images）

據英美報道，當日事發前Liam受毒品影響下於酒店大堂鬧事，其後被三名酒店員工合力抬起進入升降機上房，到達酒店房門，Liam仍拒絕入房，員工強行推他入房後反鎖不讓他出門。有指Liam被強行推入房後，曾向酒店員工表示不想待在房間，並表示會從露台逃走。事後，有其中一名員工報警指他們擔心Liam會從露台逃走並意外傷害自己，而警方經過調查後，推測Liam企圖從3樓房間的露台跳下一層，嘗試從地面逃走，結果失足直接跌落地面。

Harry Styles現身Liam喪禮神情哀傷。（VCG）

Zayn喊到鼻紅紅。（VCG）

Niall與Liam一直保持友好關係，對於Liam離世大受打擊。（VCG）

Louis面容憔悴。（VCG）

另外，有指Liam非常抗拒被反鎖在酒店房間，原因是他在One Direction時期試過被酒店員工反鎖禁出門，更試過從露台逃走。有外媒認為阿根庭警方嘗試維護酒店形象，而罔顧Liam的安全。