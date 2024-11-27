Coldplay演唱會｜宣布加開1場！把握機會搶飛　附購買日期+連結

Coldplay即將於2025年4月9、11及12日，假啟德體育園舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，全數門票1.5小時售罄，大批粉絲都呻買唔到飛。主辦單位Live Nation今早（27日）宣布，加開一場！

Live Nation宣布加開1場！（IG圖片）

Coldplay演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》反應熱烈，4月9、11及12日三場門票秒速售罄，但仍然有大批粉絲大呻買唔到飛，主辦單位Live Nation宣布加開4月8日一場，並於12月6日公開發售，大家記得Mark好日子，把握最後機會搶飛。

Coldplay明年殺入啟德體育園開騷。（IG圖片）

今次同樣設有藝人官網優先訂票，有不少國際歌手或樂隊舉行巡回演唱會時，都會特別關照忠粉，並開始「藝人官網優先訂票」連結，讓歌迷預先登記，比公開發售較早搶飛。歌迷登記完之後，就會收到電郵確認，在「藝人官網優先訂票」12月4日前一天收到代碼。另外，今次加場，似乎取消了Live Nation會員優先購票，相信預留了更多公開發售門票。

Coldplay香港演唱會-座位表（IG圖片）

Coldplay演唱會加場詳情如下：

日期：2025年4月8日

地點：啟德體育園

票價：$1399（企位）

$399、$699、$999、$1299、$1699及$2099（座位）

*企位門票將以排隊序號形式入場

加場門票開售日期：

藝人官網優先訂票：2024年12月4日下午3點

Klook獨家演唱會套票：2024年12月5日早上10點至12月6日早上10點

公開發售：2024年12月6日下午3點（購買連結）

大家記得mark定日子搶飛！（IG圖片）

Coldplay香港演唱會｜門票升級體驗

另外，更設有升級體驗，最貴的VIP體驗價錢為$6599，當中包括了$2099較佳坐位門票一張、獨家後台參觀體驗、演出前在Coldplay即將表演的舞台上拍照、特設座位接送專員、Ultimate Spheres體驗獨家周邊禮品、Coldplay特別設計環保禮品、Coldplay環保手帶一條及專用周邊櫃檯。

點擊下圖看詳細升級VIP體驗價錢：