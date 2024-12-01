香港電音｜廣東歌派對風潮回歸？Canton Disco的新意義（上）

Canton Disco，曾經是指位於尖沙咀廣東道知名夜店Canton所舉行的Disco派對。Canton由有「香港DJ之父」之稱的Andrew Bull與友人在1985年創立，以播放歐西流行曲為主，許多本地巨星曾是常客，例如梅艷芳、張國榮和陳百強等，外國樂隊New Order及歌星Kylie Minogue也曾在此處演出。

然而在39年後的2024年，「Canton Disco」被賦予新的意義，發展成以播放廣東歌為主的派對的代名詞。DJ播放廣東歌不再是一種禁忌，令廣東歌進侵不同夜店、活動和派對。究竟Canton Disco是如何被孕育出來﹖一連兩期的專欄將訪問不同本地DJ，了解這條超過十年的「廣東歌派對之路」。

▌打廣東歌的鬼佬DJ

過去半年在Threads的演算法下，可能你也看過一位外國DJ非常投入地播放廣東歌的片段。最早被廣傳的帖文來自一位叫Natalie的網民，她分享在10月參與中環夜店Quality Goods Club的Canton Disco影片，引起不少網民留言及轉載；其後這位外國DJ在11月西九音樂節POPFEST的演出獲得大量好評，現場片段亦被不少參與者上載到Threads。

10月Quality Goods Club Canton Disco海報。

從帖文的內容可見，觀眾除了對「有DJ播放廣東歌」這回事感到驚喜，亦對這位播放廣東歌的外國DJ感到好奇，這同樣是筆者對他的第一印象。在2015年，一位朋友說「有個鬼佬DJ打廣東歌好正，你下次要嚟！」，那年便是筆者第一次體驗Canton Disco的震撼。《心急人上》、《隆重登場》等一首首千禧年代廣東金曲透過夜店的喇叭播放着，全場又唱又跳。除了陶醉於回憶滿滿的歌曲，最深印象便是台上的DJ。「為何他擁有外國人的面孔，但對廣東歌的認識程度卻如此深入？」。

Fabsabs。

本月專欄首先訪問了這位「打廣東歌的鬼佬DJ」，他的名字叫Fabsabs，是一位土生土長的香港人。父親是英國人，母親是美國人，在70年代便紮根香港。由於父母有不同血統，他也經常自稱「混血鬼佬」。雖然他在求學時期沒有正式學過廣東話，但朋友之間會以廣東話交流，又會一起唱卡拉OK，所以自小便接觸廣東歌並對廣東話產生興趣。

「雖然我讀國際學校，但細個已經鍾意Beyond、LMF和王菲等歌手」。由於與本地學校的交集不多，所以Fabsabs便透過香港電影學習廣東話，他最常看的有《古惑仔》系列，以及陳果和周星馳的電影。加上卡拉OK的盛行，令他自發地查中文字典、抄歌詞和背歌詞，慢慢學習廣東話，從而理解廣東歌。難怪現在他在播放廣東歌時，總能清楚知道香港曾經流行的歌曲。

▌初嘗駐場播放廣東歌

Fabsabs在英國讀大學時曾經擔任電台DJ，每晚凌晨播放不同音樂，爵士、Funk、Punk、SKA、雷鬼，各式各樣的曲風皆有涉獵。他在千禧年代回流香港，開始在本地酒吧擔任駐場DJ，直至2009年在同志酒吧Volume駐場，便初嘗播放廣東歌。「嗰個年代好多人認為廣東歌好MK，只會喺Cyber嗰類Disco聽到。而鄭秀文咁啱推出專輯《信》，我就播咗《信者得愛》。卒之引嚟全場哄動，自此我就開始將廣東歌加入表演歌單入面。」

正如Fabsabs所言，外界自千禧年代至今都會認為在夜場播放廣東歌是一件「很MK」的事，尤其是千禧年代盛行將不少廣東歌重新混音，據說深受貨車司機歡迎，亦多於Cyber和348等位於尖沙咀的夜場播放，因此這類廣東歌Remix又被稱為「貨車Remix」或「348 Remix」。

「嗰陣時啲酒吧負責人、經理都叫我唔好播廣東歌。」眼見觀眾反應熱烈，Fabsabs仍然希望播放自己喜愛的廣東歌，不過他亦明白酒吧的立場，所以他只會在一晚數小時的演出中，加插最多30分鐘的廣東歌及華語歌，並以原版歌曲為主。

▌Fabsabs與Cantomania結緣

Fabsabs在2015年左右於中環擺花街Basement Club的Bent Disco Party認識了人稱「Disco Doctor」的JayMe。JayMe熱愛Disco音樂，亦會在演出中加入香港懷舊Disco音樂，後來創立了知名地下俱樂部Acadana及音樂品牌Cantomania。「JayMe嗰陣問我有無興趣喺佢嘅wedding party度打一set廣東歌，嗰陣仲有例如Shelf-Index同袁智聰。但去到嗰晚我先發現原來我儲唔夠廣東歌，剩係打咗45分鐘。」

Fabsabs（左1）與JayMe（右1）相識於2015年的Bent Disco。

Fabsabs難得獲得可以盡情播放廣東歌的機會，卻遇上難題。由於他當時的音樂庫以80年代例如梅豔芳、張國榮等巨星的廣東歌為主，發現自己的音樂庫存不夠廣。自此以後，他便著手研究，發掘更多適合在派對播放的廣東歌。

▌本地廣東歌派對萌芽

自2010年代中期開始， JayMe創立的「Cantomania」派對多於Acadana及上環宀 Club舉行，Fabsabs最初為Cantomania活動客串，隨後逐漸成為固定班底。同時，Shelf-Index與Steffunn逢年初二舉行的「華語金曲喜迎春」派對亦深受歡迎，令本地不乏定期廣東歌派對。然而，2019年的社會運動和疫情，相繼令「Cantomania」及「華語金曲喜迎春」的活動減少甚至停辦。

「JayMe因為比較忙，始終佢係醫生，又結咗婚，未必成日有時間，所以我就接棒繼續搞Cantomania。」Fabsabs在2021年4月獲上環宀 Club邀請，讓Cantomania回歸並首次作單人演出，從晚上7時表演至10時。「嗰陣啲人玩得好開心，可能因為大家喺疫情好大壓力。雖然嗰陣party嘅感覺仲係好underground，但係我覺得廣東歌party係有potential可以再癲啲。」同年6月再與Steffunn和Shelf-Index聯手在宀 Club舉行另一場 Cantomania派對。

Fabsabs接棒Cantomania並於2021年首次單人在上環宀 Club演出。

▌疫情後的第二波廣東歌派對

2023年疫情接近尾聲，亦是第二波廣東歌派對的起點。2023年3月，Fabsabs獲邀在本地音樂節Clockenflap表演。起初他打算播放不同類型的音樂，但當他播放廣東歌後，驚覺現場反應熱烈。「我用2年時間增加自己嘅collection，到我播廣東歌見到啲人反應好好，就覺得真係好似一個movement咁。」他其後陸續獲邀到不同場地舉辦廣東歌派對，包括中環Quality Goods Club、上環Soho House，以至Tatler的活動及2024年的西九音樂節POPFEST。

Fabsabs在2024年農曆新年在Quality Goods Club舉辦Canton Disco，場面熱鬧。

隨著演出機會增加，Fabsabs亦召集一眾志同道合的DJ一同表演，其中一位便是上文提及「華語金曲喜迎春」的創辦人之一Steffunn，二人早於昔日玩Punk時認識；另一位是音樂品牌「節拍星期五」的INK，經舊同事兼好友介紹下認識。發展至2024年，廣東歌派對的DJ集合新舊面孔，每月都有各類以廣東歌為主題的活動，除了夜店派對亦有品牌活動以及私人派對，迎來Canton Disco的蓬勃時期。

Fabsabs與一眾DJ好友，包括Steffunn（左2）及INK（右1）。

▌ Canton Disco的意義

「Canton Disco嘅意義就係佢係一件好香港嘅事，廣東話已經係一個好大嘅原因。我哋已經擔心咗20幾年廣東話點生存，唔知仲會唔會有聽日。同埋依5年社會、經濟有好多挑戰，而廣東歌好energetic好有親切感，可以比到一個開心嘅環境大家玩。」Fabsabs亦希望透過Canton Disco表達廣東歌並非只有慢歌和K歌，透過每次表演，DJ們發掘出不同快歌和舞曲，可以打破觀眾對廣東歌的刻板印象。

究竟Fabsabs的理念能否傳達至觀眾心中﹖筆者特意聯絡上文提及的網民Natalie，了解她作為派對參與者的想法。Natalie表示最初在Threads看到有人介紹Cantomania而得知該次在Quality Goods Club舉辦的活動。「去之前見到description寫由8、90年代歌到近代都有，作為一個90後，我first impression係會播好多梅姐哥哥嘅歌。同埋幻想啲人會著得vintage啲。」

Natalie自小聽父母播CD、聽電台，長大後在網上尋找其他廣東歌，現在尤其喜歡本地樂隊，例如Kolor和逆流等。她尤其欣賞詞人將廣東話的九聲六調填出如詩一般的歌詞，同時作為香港人想支持本地音樂，想聽到用自己語言創作的歌曲。她更曾經在大學選修朱耀偉教授與廣東歌有關的課程，閱讀了不少關於廣東歌曲詞的文章，了解廣東歌歷史及所面對的問題，令她更熱愛廣東歌。

雖然Natalie間中亦會到夜店，但在夜店中聽到廣東歌則是第一次。「每首歌都可以跟住一齊跳一齊唱，係估唔到連一啲慢歌或者超市歌都可以啱喺club度播。雖然跳足幾個鐘好攰，但係當大部份人都係講廣東話，然後一齊唱廣東歌，呢種感覺好特別好開心！」她認為Canton Disco為廣東歌提供一個新面向，令聽眾可以從另一個角度欣賞廣東歌。除了讓較年長的香港人緬懷過去，亦可以傳揚廣東歌文化予年輕一代。

攝於10月Canton Disco現場，由受訪者提供。

▌ Canton Disco的挑戰

縱使2024年的Canton Disco在各方的推動和支持下如雨後春筍，但Fabsabs認為它仍面對很大挑戰，主要原因是為人熟悉的廣東歌都以經典歌為主。他以曾經盛行的Northern Soul風潮作為例子，主要都是推廣舊歌，但隨後逐漸缺乏新靈感，令風潮失去動力。

縱有前車可鑒，Fabsabs仍對Canton Disco抱有信心。「香港有Novel Fergus、NYPD同力臻等新生代音樂人創作好嘅音樂。同時一啲DJ兼製作人例如FINGERGAP同中E師會整Remix，INK又持續推出Mashup，為聽眾帶嚟好嘅音樂，我有信心Canton Disco仍然大有作為。」