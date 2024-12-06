Dear Jane 五堅情越洋「叫外賣」 合力打造搖滾浪漫演唱會

由Katch音樂娛樂平台主辦，Visa 及港鐵冠名贊助《KATCH OUR LIFE W0LF(S)五堅情x Dear Jane 音樂會》，將於2025年1月11日假亞洲國際博覽館Arena舉行！雖然未開騷但九位成員已經急不及待，隔空網上玩遊戲「增進友誼」！

呢次小遊戲由五堅情出題，揀選不同的香港美食，然後Dear Jane玩「大電視」估謎底叫外賣，黃偉晉笑言「對新朋友會友善一點」，估錯都不會有懲罰，但成功就會獲得精心挑選的手信。

起初Dear Jane都信心十足，到後期Howie崩潰放棄：「真係估唔到咁難，不過都係玩吓啦！好多人問我哋會唔會同五堅情一齊跳唱，我地都有啲愕然，因為我以為Dear Jane已經好『跳唱』，原來大家一直都feel唔到！不過佢哋啲唱跳有得排舞，我哋啲跳唱冇得排練，夠High自然會跳！」

今次演唱會有別一般的「雜錦騷」，由演唱會歌單、兩個組合的互動交流都絲絲緊扣，眾成員專程為呢次演唱會綵排，Jackal仲專程為五堅情「做功課」：「佢哋玩『狼人殺』係出晒名，所以我哋好想一齊玩《天黑請閉眼》呢首歌，其實係一首情歌，但可以由遊戲引伸到寫歌係幾得意，如果我哋用搖滾改編，應該都係另類嘅『搖滾浪漫』。今次個唱以《KATCH OUR LIFE》做主題，用音樂捕捉你嘅生命，幾有意義！」