戴愛玲首個香港演唱會獲A-Lin擔任嘉賓　同台合唱炒熱全場氣氛

「鐵肺公主」戴愛玲的首個香港個唱《故事的故事香港演唱會2024》，前晚(8日)於新蒲崗東浦華麗登場，愛玲不愧是過江龍來到香港，獲得滿滿祝福，連華語甜心教主王心凌也遠道送上花籃祝賀。全晚演唱會由一曲「瑪格麗特」揭開了序幕，在唱完「離騷」後，愛玲說：「今天是我出道廿多年第一次來到香港開我個人的演唱會，有少少緊張，但是興奮多過緊張，多謝大家今天這個夜晚來聽我唱歌，我會帶來很多我的經典歌曲，希望大家好好享受今晚，好不好？」全場觀眾即時報以熱烈掌聲，此時有觀眾獻花給愛玲，愛玲見到這位觀眾時立時大叫：「他是非常有名的香港主持人，大家請給掌聲Derek (李浩林)」及後Derek透過咪向愛玲說：「香港歡迎妳！」愛玲回應：「一開場便收花，謝謝我的好朋友，好像我比這些花更美，只是開玩笑，希望大家今晚好好享受，謝謝。」

戴愛玲首個香港演唱會前晚(8日)於新蒲崗東浦華麗登場。

愛玲接着唱出「我不委屈」、「更值得的人」和在香港新城電台拿到冠軍位置的「給某某」後，愛玲說：「剛剛唱的《給某某》是前陣子來香港宣傳時的主打歌，至於《更值得的人》則是和我的好朋友戴佩妮合作，這兩首歌的風格和以前飆高音的戴愛玲是完全不一樣的，希望大家也會支持和聽我的新歌。愛玲說：「我很會聽廣東話，但不太會講，我和我的工作團隊在對今次演出的內容時，決定這一段要說什麼，下一段又要說什麼，但因為我是真性情，所以我會不跟稿，如果大家稍後聽到我一些比較天馬行空的說話，希望大家多多包涵，只聽我唱歌便好了，好不好？」全場觀眾再次報以熱烈的掌聲並大聲說好，愛玲之後便唱出「以分手為前提」和「可惜你不在」。

戴愛玲唱經典歌曲。

愛玲在換過衣服後再度出場為大家獻唱，她先唱出由「我該得到」、「電頭鬃」和「壞壞惹人愛」組成的快歌Medley ，在強勁和 up beat 節奏帶動下，觀眾隨即站起來為愛玲唱和。在接著的廣東歌環節中，愛玲先唱了王菲的「守望麥田」和「夢中人」，現場觀眾已經全場大合唱。當愛玲唱出MC張天賦的「記憶綿」時，現場氣氛達致高潮，台下粉絲大叫『厲害，好好聽』，她憶述說：「那個時候聽廣東歌，看港劇，我很喜歡看劉青雲的《大時代》，因為喜歡唱歌，喜歡戲劇，喜歡某一個人便會去模仿和學習，這次終於有機會來香港開我第一個個人演唱會，我就說一定要唱廣東歌給大家聽，我唱得還算標準嗎？」觀眾隨即回應她：「標準。」愛玲說：「謝謝大家，接下來還有很多歌。」

觀眾隨即站起來為愛玲唱和。

愛玲在唱「愛了就知道」至中段時，專程遠道飛來的嘉賓A-Lin黃麗玲出現在台上和愛玲合唱，雙玲同台唱畢此曲後，愛玲說原本她是邀請A-Lin來看她香港的個唱，但後來竟然變成了嘉賓，她很多謝A-Lin這位妹妹這麼多年來對她的支持，A-Lin笑說：「今次除了可以擔當姐姐的嘉賓外，還有另外一個目的，那便是美食。我剛剛在後台已經吃了很多。」愛玲：「今天這首歌也是很有意義，它收錄在我第一張專輯內，讓大家可以認識我。」A-Lin :「這首歌也是屬於我的唱片時代，它是一部由林依晨主演的電視劇《18歲的約定》主題曲，妳真的很厲害，妳是我的偶像。」愛玲：「真的假的？我和A-Lin平時便是這樣對話，完全沒有夾過的。」A-Lin :「我們兩姐妹私底下便是這樣子，這個時候便讓姐姐回後台補補妝和換衣服，我們再次掌聲給姐姐」。一心為姐姐撐場的A-Lin在舞台上更獻唱金曲「摯友」給大家欣賞，果然義氣仔女，令人佩服。

戴愛玲演唱會獲A-Lin擔任嘉賓。

愛玲換了第三套服裝後再度出場，她先後唱了多首她的經典作品包括「累格」、「空館」、「想你的距離」、「不想聽見的歌」、「了不起寂寞」、「對的人」和「千年之戀」，最後在Encore時以一曲「What’s up」為她的首個香港個唱畫上圓滿句號。