劉德華演唱會｜為20場跨年騷積極綵排　中環現壁畫讓粉絲朝聖打卡

天王劉德華繼順利完成東南亞及內地等共52場演出後，本月17日將會重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱會《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會 》，與粉絲共渡聖誕、新年佳節。為迎接演唱會來臨，冠名贊助商與本地藝術家皮忠合作，以華仔演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫，好讓廣大市民和粉絲打卡，預先感受演唱會氣氛。

華仔已經積極綵排中。

相信大家都好期待香港站的歌單。

華仔早前短休後，連日來已為個唱展開排練，包括歌曲和舞蹈綵排，完全投入狀態之中。問到經過52場的表演後，今次香港站的演出心情會否輕鬆些？華仔坦言：「不會呀！因為對我來說每場演出都一樣緊張。今次20場所選唱的歌曲大部份以廣東歌為主，其實以我個人售票的演唱會來說，我是首次唱三面台，相信跟Fans的互動氣氛可以更集中。」

華仔話每場演出都一樣緊張。

今次20場所選唱的歌曲大部份以廣東歌為主。

華仔體力十足。

積極綵排。

演唱會舉行在即，為凝聚一股演唱會熱，本地藝術家皮忠用大膽的冷暖混色和其標誌性的筆觸，以狂野筆法勾勒的抽象音樂元素融入劉德華肖像，在呼應演唱會主題的同時，打造極具視覺衝擊力的作品，讓一眾歌迷打卡拍照之餘，並可近距離欣賞畫作中豐富的細節。主題壁畫由即日起至2025年1月2日中午12點於中環荷李活道74號PMQ對面展現。

冠名贊助商與本地藝術家皮忠合作，以華仔演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫。

主題壁畫由即日起至2025年1月2日中午12點於中環荷李活道74號PMQ對面展現。

此外，演唱會主辦單位表示華仔今次演唱會將不會接收任何花籃，呼籲各方友好將這份心意化作善心，捐款去<劉德華慈善基金>，大家欣賞演唱會之餘亦可以幫到有需要的人士，一舉兩得。