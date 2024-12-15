輕談淺唱不夜天｜你的粵語聖誕歌音樂套餐

一年容易又聖誕，又是大街小巷、各大商場以洗腦式聖誕歌炸爆全城的時間。作為香港電台《輕談淺唱不夜天》的主持，這麼多年來的聖誕好像有負所託。說起粵語聖誕歌，其實都不算少。今年就為大家送上一份粵語聖誕音樂套餐吧！

陳奕迅 《Lonely Christmas》

《Lonely Christmas》收錄在陳奕迅於2002年的專輯《4 A Change & Hits》。

提到至今仍然膾炙人口的聖誕慘情歌，一定少不了陳奕迅的《Lonely Christmas》。這首歌收錄於他2002年12月5日發行的專輯《4 A Change & Hits》，相信99%的香港人都聽過。有趣的是，雖然華語版《聖誕結》相隔一年才推出，但依然大受歡迎。填詞人何啟弘以諧音方式把「節」換成「結」，講述愛被打了死結的聖誕落單故事。無論是華語還是粵語版，歌詞都強烈對比了繁華節慶與孤獨的感受，成為每一位「單身狗」的怨奏。希望你今年不會用上這首歌……

薛德勇Monkey《96930羅瓦涅米》

薛德勇Monkey以芬蘭聖誕老人村的所在地為主題，創作出《96930羅瓦涅米》。

這是薛德勇Monkey在2022年推出的作品，我也曾經收過這個地址的回信。「96930 羅瓦涅米」位於芬蘭，是聖誕老人村的所在地。作品講述聖誕老人每逢聖誕節都會收到來自世界各地的信，每個人都希望將其聖誕願望送到他手中。這一首不可能不是聖誕歌吧？

MIRROR《12》

《12》象徵一年12個月，MIRROR希望樂迷能在這一年間達成目標和願望。

在聖誕節，除了一街的慘情歌外，當然也要有普天同慶、熱熱鬧鬧的歌曲！2021年，MIRROR為歌迷送上聖誕禮物，推出了壓軸單曲《12》。「12」象徵着一年12個月，從「1」數到「12」，希望聽眾能在這一年間達成目標和願望。相信鏡粉們對這份聖誕禮物一定照單全收！

洪嘉豪、MC張天賦 《聖誕很忙》

洪嘉豪與MC張天賦在2021年推出聖誕虐心情歌《聖誕很忙》。

2021年，洪嘉豪與MC張天賦首度合作，推出了《聖誕很忙》。這首作品帶有千禧年代的感覺，唯一分別的是，若歌曲在當年推出，應該會選擇一男一女合唱，現在則是男男對唱。但無論如何，這類聖誕虐心情歌總有一款合你口味。

湯令山《勁浪漫 超溫馨》

《勁浪漫 超溫馨》歌詞貼地，教你「窮鬼點談情」。

如果你想過一個窮鬼又溫馨貼地的聖誕，又或者不知如何氹人陪你過聖誕，這首2022年的作品可能給你靈感。它不再是牆上畫餅式的「願我會揸火箭帶你到天空去」，而是採用直接了當，以口語貼地的歌詞「你知今年聖誕冇大餐，就話空氣當禮物冇問題。如果燈飾數悶又冇酒，就買兩粒燒賣當火雞。傻佬點形成，傻婆點形成。提子乾兩份搣，窮但超溫馨。」教你談一個「窮鬼點談情」的聖誕浪漫，夠晒貼地。

ToNick 《Last Christmas》&《This Christmas》

ToNick將《Last Christmas》改編成借錢故事，後來又創作續集《This Christmas》。

在2010年，ToNick向Wham! 的標誌性歌曲致敬，改編其聖誕歌《Last Christmas》，將原曲朗朗上口的旋律結合ToNick版的搞笑歌詞，講述借錢給朋友卻再也拿不回來的故事。歌詞啜核有趣，成為九十後必聽聖誕歌曲之一。而相隔八年，ToNick延續《Last Christmas》中借錢的故事，創作了新歌《This Christmas》。作品依然充滿搞笑元素，甚至加入了政府的忠告「借錢梗要還，咪俾錢中介」，令人忍俊不禁。

麥兜 《噢！聖誕樹》

麥兜《噢！聖誕樹》絕對是一首治癒系的聖誕歌。

這絕對是一首治癒系的聖誕歌，幽默地將客廳飄蕩的塑膠聖誕樹氣味「唱」出來。每次聽到他們那咬字不清、甩甩漏漏的可愛童音，以及字裡行間溫情洋溢的歌詞，相信任何人都會感受到陣陣暖意，就像在吹風機下的雪人般被融化。

馮允謙 《冬日寂寞考》

馮允謙在2021年萬聖節過後，便推出《冬日寂寞考》。

2021年的萬聖節過後，馮允謙提前一個月營造起聖誕氛圍。每逢聖誕節，許多國外歌手都會推出聖誕歌曲，可算是所有天后天王級歌手的必修作業。然而，廣東話的聖誕歌一直不多，馮允謙的《冬日寂寞考》就剛好填滿了這個空缺。

Swing 《大大公司》

Swing收錄在《For Sale》的《大大公司》非常適合大家在派對散場時播放。

由Eric Kwok和Jerald組成的Swing，2001前推出了《大大公司》，並收錄於他們第四張專輯《For Sale》中。歌曲Jazz味甚濃，正好展現出Swing的特色。在當時的廣東樂壇，這類作品並不多見。《大大公司》的歌詞表面講述一間已結業的百貨公司，實際上卻隱喻Swing要解散的命運，更表明他們堅守個人風格、絕不退讓的心聲，仍然堅持「玩得盡興」。

這首歌放在最後推介，希望亦憑歌寄意。每逢大節過後，總有人玩到天亮都不願離去，《大大公司》絕對適合用作派對散場歌。最後，祝大家聖誕及新年快樂！明年再見！

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https：//www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco