Adele舊歌被指控抄襲獲判敗訴　《Million Years Ago》全球下架

英國天后Adele剛完成賭城駐場騷，早前宣布訂婚後，Adele以需要休息展開新生活，而完成所有演唱會後將無了期暫別樂壇。而2020年巴西作曲家Toninho Geraes控告她於2015年的歌曲《Million Years Ago》抄襲一案，日前亦有裁判決。

巴西作曲家Toninho Geraes當時指控Adele的歌曲《Million Years Ago》抄襲他於1995年為巴西歌手Martinho da Vila創作的歌曲《Mulheres》，並要求Adele及其唱片公司賠償版稅損失以及16萬美元（約124萬港元）的精神損失，更要求Adele在歌曲創作人一欄加回他的名字。

巴西作曲家Toninho Geraes當時指控Adele的歌曲《Million Years Ago》抄襲他於1995年為巴西歌手Martinho da Vila創作的歌曲《Mulheres》。（網上圖片）

據外媒報道，Toninho今年初曾嘗試跟Adele的團隊試圖庭外和解，但不成功，便繼續入稟。有指上周五（13日），巴西里約熱內盧的法官Victor Torres裁定Toninho勝訴，並頒布禁令，要求唱片公司SONY尼和環球立即在全球範圍內，停止透過任何形式在任何平台使用、重製、編輯、播放及發行《Million Years Ago》。對此判決，Adele及其唱片公司還未就事件作出回應。