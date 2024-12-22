39歲女歌手曾酗酒濫藥疑患厭食症　突然暴瘦驚變成紙片人嚇窒網民

現年39歲的英國女歌手Lily Allen於千禧年代出道，唱作過多首大熱歌曲包括《F*ck You》、《Smile》、《Oh My God》等。Lilly Allen近年主力經營個人podcast節目，不過近月她突然暴瘦，面部凹陷，瘦至胸骨曝現驚變紙片人，嚇窒大批網民。

Lily Allen於千禧年代出道，唱作過多首大熱歌曲。（VCG）

Lily Allen日前在網台節目中，談論與酗酒及濫藥的鬥爭，而問題已經持續了3年。其後她自爆正處理精神問題，並暗示患上厭食症。她指一直都沒有公開厭食問題，因認為不是最需要處理的問題，並直認精神狀態非常差：「我沒有進食，我並不肚餓，我明顯是餓的，但身體跟腦袋脫節，以至於我的身體飢餓訊息，無法透過身體到達我的大腦。我並不是迴避食物，我只是沒有去想，因為我腦袋內有太多事情。」

Lily Allen暴瘦驚變成紙片人。（IG圖片）

瘦咗好多...（VCG）

有大批網民看到Lily Allen的近照後都表示驚訝，由於Lily初出道時身材比較圓潤，如今暴瘦至皮包骨，驚變成紙片人，網民都直言已經認不出相中的是Lily Allen。另外，Lily於2020年與《怪奇物語》（Stranger Things）男星David Harbour結婚後，不時在社交平台大曬恩愛。不過Lily最近於節目已沒有再戴上婚戒，加上近期甚少分享夫妻合照，而被外界懷疑婚姻亮紅燈。

Lily於2020年與《怪奇物語》（Stranger Things）男星David Harbour結婚。（IG圖片）