Ariana Grande被爆知三當三網民鬧爆　新歡前妻分享心路歷程獲撐

美國天后Ariana Grande去年拍攝《魔法壞女巫》（Wicked）時，搭上同戲已婚男演員Ethan Slater，導致男方與中學就相識兼結婚5年的心理學家妻子Lilly Jay婚姻破裂。事件爆出時，Lilly Jay才剛剛誕下兒子，結果兒子不足1歲兩人已離婚。過去1年多，Lilly Jay起初曾試過公開發文指第三者拆散家庭，其後卻選擇沉默，近日以心理學家身份，在雜志發文談及婚姻時，再次掀起網民熱話。

Ariana Grande被爆知三當三，搭上《魔法壞女巫》已婚男演員Ethan Slater。（IG圖片）

新歡Ethan Slater。（IG圖片）

兩人早前與其他演員一齊為新戲宣傳。（IG圖片）

Lilly Jay在雜誌文中坦言當年為了支持前夫Ethan Slater事業搬到另一個國家，但最終關係疏遠，衍生的花邊新聞亦影響了她的事業，但她選擇接受並將其視為一種成長，並對未來充滿希望。她表示：「沒有人結婚是預期會離婚的，但從來沒有想過自己會離婚，尤其在剛誕下兒子後，更不是在我丈夫與一位名人發展新戀情之際。在這震驚和悲傷的時期，在我婚姻結束公開一年多後，我很想念昔日事業有成，又沒人認識我的日子。」

Ethan Slater前妻近日以心理學家身份，在雜志發文談及婚姻時，再次掀起網民熱話。（IG圖片）

有大批網民看到文章後，都非常同情Lilly Jay的遭遇，更心痛她經歷這些事情後，仍然選擇對未來抱有希望，亦很高興看到她能為自己及兒子發生。有不少網民公開表示無法再聽Ariana Grande的歌曲，並認為Ariana明明知道自己在當第三者，還認為自己實在活出真我而感到討厭，更認為她在拆散別人家庭。另外，Ariana被爆「知三當三」後，與新歡Ethan Slater非常低調，甚少公開放閃，但有指Ariana已帶男方見家長。