Twins 世界巡迴演唱會完美結束 鍾欣潼高呼要放假好好休息

Twins今年年頭開始《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，巡足一整年，聖誕於倫敦OVO Arena Wembley 演出完滿成功結束，日前又從倫敦飛到新加坡做了兩場，所到之處都非常受歡迎。

英國的騷，Wyman、JW 也有去捧場，氣氛超級熱烈，兩人本想同美國一樣繞場握手，但因為歌迷太瘋狂關係，只得在台前握手，去不了後方，而Wyman亦拍下騷後感，大讚Twins演出精彩，「 有生之年都冇諗過，可以聽到呢首歌《你最紅》live 呀大佬！」此外又公開收到阿Sa特地帶來的厚禮，非常開心。

而新加坡站不單是Twins出道至今的第100及101場演唱會，並且是《Twins Spirit 》這個騷的最終場，舞台上跟歌迷暫別，歌迷台下大哭，兩人也被感動得眼眨淚光，慶功時阿Sa跟一班Dancer擁抱，又再忍不住落下不捨眼淚。

回想這一年來的努力，阿Sa(蔡卓妍)謂走過世界各地，並且完成第一次倫敦開騷的夢想，是一件非常開心的事，由香港站開始，真的從來沒想到可以走足一整年 : 「每一站都有難以忘記美好回憶， 其中應付『時差』對我來講最難忘。美加巡迴不停去完東岸又去西岸， 連續21日，返香港一個禮拜又去倫敦， 喺倫敦過埋聖誕又直接去星加坡，覺得自己啲體能都真係算係咁。」

談到英國之旅，阿Sa完騷後，有留下放一個短假，與媽咪、容祖兒、黃偉文等好朋友一起過聖誕，「英國之旅好開心呀，因為第一次同媽咪喺外國過聖誕 ，好多朋友都過埋嚟一齊玩，見到阿Y(Wyman)同君如姐啦, 阿祖啦, 馬天佑啦, 仲有我一啲移咗民去英國舊同學, 呢個咁難得嘅聖誕party，我哋都籌備咗一陣，大家齊心協力先可以達成，真係好難忘好好玩好耐冇過過一個咁多人咁開心嘅聖誕節。」

新加坡慶功上，Sa坦言走到最後一站有點不捨，「每個演唱會都會有結束嘅時候嘅，當然會唔捨得，喺個台上面見到有好多歌迷都喊，搞到我都忍唔住。 當你企喺個台上面，見到台下面嘅觀眾好投入咁跟住你唱歌，對住你好開心咁笑，好留心咁聽你講每一句說話，係真係好感動。我會永遠都記得呢啲畫面。慶功時啲dancer唔捨得，一個二個喺度喊，所以又搞到我忍唔住，一開咗個掣就好難停㗎啦，哈哈。我成晚好耐都平復唔到心情，瞓咗冇一個鐘就要起身執行李出機場。」

回港後，Sa表示要集中火力做電影宣傳， 電影農曆年上，我都好期待。因為成套戲啲演員都好好笑，好期待謝票嘅時候同佢哋一齊玩一齊吹水。 一定笑死我。今年係超級無敵忙碌嘅一年，都真係有啲攰，我諗下年真係要放慢少少腳步，唔可以走太快。長命功夫長命做吖嘛！」

至於阿嬌 (鍾欣潼) 就表示巡足一整年非常難忘，「我同阿Sa都經常係台上面講，我哋每一次演唱會，都會當係最後一次，今次都唔例外，無人知日後幾時再開，我真係要好好放一個假，已經同公司伸請了，我要好好休息，養足精神。美加及倫敦如夢如幻，要敵過時差，但又實現了倫敦OVO Arena Wembley 開演唱會的夢想，非常多謝歌迷，這次巡演的一路相伴，佢哋做左好多應援，有忠粉Twins先行到咁遠。同埋第一次係英國過聖誕，好有氣氛，都難忘，我買左好多聖誕裝飾返屋企裝飾自己個聖誕樹。」