叱咤2024即時更新｜馮允謙憑《會再見的》叱咤十大至尊歌曲大獎

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2025年1月1日）假亞洲國際博覽館舉行，大家可以7時在叱咤903聲音直播，於my903.com、881903.com網上串流視像直播，以及在ViuTV觀看現場轉播。本年度主題口號為「我在狂歌亂舞」，以色彩斑斕的風向儀，不斷瘋狂舞動為設計主題。無論何時何地，每個人的腦袋都可以來一場狂歌亂舞。憑着對音樂的熱情及科技的幫助下，人人都可以嘗試創作不同形式的音樂作品。一起投入音樂人的靈感空間，在音樂世界中狂歌亂舞。



《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2025年1月1日）假亞洲國際博覽館舉行。

21:41 叱咤樂壇編曲人大獎 — 黃兆銘

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21:36 叱咤樂壇監製大獎 — 陳考威

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21:34 叱咤樂壇填詞人大獎 — 黃偉文

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21:22 叱咤十大至尊歌曲大獎

馮允謙《會再見的》

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21:18 叱咤十大第二位

陳凱詠《間歇性休眠》

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21:10 叱咤十大第三位

容祖兒《九秒九》

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21:05 叱咤十大第四位

雲浩影《回憶半分鐘》

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20:57 叱咤十大第五位

Kiri T《至少做一件離譜的事》

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20:51 叱咤十大第六位

林奕匡、黃妍、葉巧琳《藝術與科學》

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20:45 叱咤十大第七位

洪嘉豪《黑玻璃》

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20:39 叱咤十大第八位

Anson Lo《Hey Hey OK!》

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20:30 叱咤十大第九位

陳健安《戀愛腦之死》

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20:25 叱咤十大第十位

MC張天賦《小心碰頭》

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20:17 叱咤樂壇生力軍組合

金獎：VIVA

銀獎：Rover

銅獎：OneUp

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20:10 叱咤樂壇生力軍女歌手

金獎：林愷鈴

銀獎：黃健怡

銅獎：李芯駖

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20:00 叱咤樂壇生力軍男歌手

金獎：曾傲棐

銀獎：Teddy Fan

銅獎：Cotaboii

頒獎典禮準時於晚上7點半開始，一眾出席歌手都以盛裝打扮亮相。當中竟然以Tyson Yoshi、馬天佑最為性感，而林愷鈴及雲浩影就以露肩裝亮相，仙氣盡現。

Tyson Yoshi。（直播畫面）

馬天佑。（直播畫面）

林愷鈴。（直播畫面）