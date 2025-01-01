叱咤2024即時更新｜馮允謙憑《會再見的》叱咤十大至尊歌曲大獎
撰文：關穎賢
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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2025年1月1日）假亞洲國際博覽館舉行，大家可以7時在叱咤903聲音直播，於my903.com、881903.com網上串流視像直播，以及在ViuTV觀看現場轉播。本年度主題口號為「我在狂歌亂舞」，以色彩斑斕的風向儀，不斷瘋狂舞動為設計主題。無論何時何地，每個人的腦袋都可以來一場狂歌亂舞。憑着對音樂的熱情及科技的幫助下，人人都可以嘗試創作不同形式的音樂作品。一起投入音樂人的靈感空間，在音樂世界中狂歌亂舞。
21:41 叱咤樂壇編曲人大獎 — 黃兆銘
21:36 叱咤樂壇監製大獎 — 陳考威
21:34 叱咤樂壇填詞人大獎 — 黃偉文
21:22 叱咤十大至尊歌曲大獎
馮允謙《會再見的》
21:18 叱咤十大第二位
陳凱詠《間歇性休眠》
21:10 叱咤十大第三位
容祖兒《九秒九》
21:05 叱咤十大第四位
雲浩影《回憶半分鐘》
20:57 叱咤十大第五位
Kiri T《至少做一件離譜的事》
20:51 叱咤十大第六位
林奕匡、黃妍、葉巧琳《藝術與科學》
20:45 叱咤十大第七位
洪嘉豪《黑玻璃》
20:39 叱咤十大第八位
Anson Lo《Hey Hey OK!》
20:30 叱咤十大第九位
陳健安《戀愛腦之死》
20:25 叱咤十大第十位
MC張天賦《小心碰頭》
20:17 叱咤樂壇生力軍組合
金獎：VIVA
銀獎：Rover
銅獎：OneUp
20:10 叱咤樂壇生力軍女歌手
金獎：林愷鈴
銀獎：黃健怡
銅獎：李芯駖
20:00 叱咤樂壇生力軍男歌手
金獎：曾傲棐
銀獎：Teddy Fan
銅獎：Cotaboii
頒獎典禮準時於晚上7點半開始，一眾出席歌手都以盛裝打扮亮相。當中竟然以Tyson Yoshi、馬天佑最為性感，而林愷鈴及雲浩影就以露肩裝亮相，仙氣盡現。